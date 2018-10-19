Çift Ön Kameralı Xiaomi Mi Mix 3 Sürprizlerle Geliyor

Çıkmasına bir haftadan az bir süre kalan Mi Mix 3'ün fotoğrafları ortaya çıktı.

Bir ürünün çıkmasından önce fotoğraflarının ortalıkta dolaşmaya başlamasına oldukça alışkınız. Xiaomi Mi Mix 3'te de bu durum değişmedi.

Tasarımda ilk olarak ön tarafa bakan iki kamera dikkat çekiyor. Bu kameralar sayesinde 24 megapiksellik fotoğraflar çekilebiliyor. Yüz tanıma gibi özellikler için gereken sensörler de burada bulunuyor.

Görünür bir parmak izi okuyucu konulmayacak olan Mi Mix 3'ün arka tarafında bir parmak izi okuyucu olacak. Arka tarafın kaplaması cam olacak, bu da kablosuz şarj özelliği olabileceğini gösteriyor.

Son olarak da, Mi Mix 3'ün sanat temelli olarak hazırlanan bir özel edisyonu olacak gibi duruyor. Xiaomi'nin resmi Weibo hesabından yapılan paylaşımın yarattığı izlenim bu yönde.