Onleaks, şu ana kadarki en gerçekçi Galaxy S10+ konsept tasarımını ortaya çıkardı. Infinity-O ekranı ile muhteşem bir ekran-gövde oranı sunan cihaz, çift ön kamerası ile üst düzey selfie performansı sunacak.

Samsung’un merakla beklenen yeni premium akıllı telefonu Galaxy S10+’ın yeni konsept tasarım görselleri ortaya çıktı. Cihazın beklenen özelliklerine, sızıntılara ve söylentilere göre oluşturulan konsept tasarım, Samsung’un yeniden yükselişe geçmek için nasıl bir amiral gemisi tasarladığını göster önüne seriyor.

Galaxy S10+, ilk kez SDC 2018’de gösterilen Infinity-O ekran tasarımına sahip olacak. Ancak beklenenin aksine bu ekranda bir değil iki ön kamera yer alacak. Ön kameralar birbiri ile bitişik pozisyonda olacak ve cihazın sağ üstünde konumlandırılacak. Ekranın alt kısmında ise Samsung’un uzun süredir üzerinde çalıştığı ekrana gömülü parmak izi tarayıcı bulunacak.

Cihaz, 6.4 inçlik Super AMOLED ekrana sahip olacak ancak incelen ekran çerçeveleri sayesinde 6.2 inç ekranlı Galaxy S9+’tan çok da büyük boyutlara sahip olmayacak. Cihazın boyutları 157.5×75.0×7.8mm olacak. Üçlü arka kameranın bulunduğu kısımda ise kalınlık 9mm’yi bulabilecek. Cihazın kulaklık girişine sahip olacağını da belirtelim.

Donanım noktasına baktığımızda ise Galaxy S10+, Snapdragon 8150 ve Exynos 9820 işlemcilerinin bulunduğu iki farklı versiyona sahip olacak. Cihazın RAM kapasitesi 12GB’a kadar çıkabiliyorken, dahili depolama alanı da 1TB’a kadar çıkabilecek. Bir başka deyişle Galaxy S10+, pek çok dizüstü bilgisayardan daha güçlü bir donanıma sahip olacak.