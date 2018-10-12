Huawei'nin yeni Kirin 980 işlemcisi önceki nesil Kirin 970 halefi olarak karşımıza çıkıyor. Huawei'nin geçen seneki işlemcisinin ürettiği fotoğrafların DxOMark'ta hala en yüksek puanı aldığını düşündüğümüzde, yeni işlemci oldukça heyecanlandırıcı.

Günümüz amiral gemisi telefonlarının birçoğunda Snapdragon 845 çipseti bulunmakta; Apple tarafında ise A12 Bionic işlemcisiyle karşılaşıyoruz. Bu işlemciler her ne kadar yapay zeka desteğine sahip olsa Huawei'nin kendi ürettiği çipsetler olan Kirin serisi, geleceğin tamamen yapay zekada olduğu düşünülerek oluşturulmuş.

Huawei yeni işlemcisinde daha yüksek saat hızları sayesinde performansta iyileşme sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda şirketin gelecekteki telefonlarına da yön vermeye çalışıyor. Bir Android telefonun kullandığı ilk 7 nanometrelik çipset olacak olan Kirin 980, aynı zamanda ilk kez çift Sinir İşleme Birimi (NPU) sunan işlemci.

Performans ve Verimlilikte Artış

Huawei P20 Pro ve Mate 10 Pro'da kullanılan Kirin 970 ile kıyaslandığında Kirin 980, performansta %20, güç verimliliğinde %40 ve genel enerji verimliliğinde %58 bir artış sunuyor.

Kirin 980, sekiz çekirdekli bir çipset. Bu sekiz çekirdeğin ikisi süper çekirdek, ikisi büyük yüksek verimlilikli çekirdek, kalan dördü de ultra verimli az enerji harcayan çekirdek şeklinde. Çok gerekmediği zaman bu "yavaş" çekirdekler kullanılacağından pil ömründe oldukça faydası dokunacaktır.

Kamerada Yapay Zeka

Performanstaki iyileşmeler önemli olsa da Kirin 980'in en iyi olduğu konulardan biri de yapay zeka. Huawei'nin sunduğu AI özellikleri ile daha kolay video çekebilecek, gerçek zamanlı olarak doygunluğa, parlaklığa ayar yapabilecek ve çektiğiniz objeyi daha kolay odakla tutabileceksiniz.

AI performansını daha yüksek seviyelere taşımak için işlemcinin iki NPU'ya sahip olması; kamerada da önemli yenilikler getiriyor. Kirin 970'e göre görüntü tanımada yüzde 120'lik bir artış vadeden Kirin 980, bir dakikada 4500 adet farklı görüntüyü tanıyabiliyor.

Bağlantı özellikleri oldukça başarılı

Kirin 980'in sunduğu yüksek hızlı bağlantı LTE Cat.21 ile 1.4 Gbps (175 MB/s) hızında indirme yapmanıza izin veriyor. LTE (ya da 4.5 G) kullanmadığınız zamanlarda ise Hi1103 Wi-Fi modülü ile 1.7 Gbps (212.5 MB/s) hızlarına çıkabiliyorsunuz.