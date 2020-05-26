İngiltere'de gerçekleşen olayda tarlasına izinsiz bir şekilde park edilen C serisi Mercedes'e sinirlenen bir çiftçi, aracın sürücüsüne hayatı boyunca unutamayacağı bir ders verdi. Aracı baştan aşağı çamura bulayan sinirli adam, bu anları kayıt altına alarak sosyal medyada paylaştı.

Sinirli bir çiftçinin tarlasına park eden C serisi Mercedes’i çamura buladığı anlar, sosyal medyanın gündem konusu oldu. İngiltere'nin Cornwall kentinin Atlantik kıyısında bulunan Trevena köyü yakınlarında bulunan bir arazide gerçekleşen olayda, çiftliğine izinsiz park etmiş araçtan rahatsız olan çiftçi, tüm arabayı çamura bulayarak bu anları videoya kaydetti.

Videonun başlarında “Plaj bugün güzel ve yoğun. Sanırım herkes sosyal mesafeye dikkat ediyor. O kadar yoğun ki tarlaya park etmeye karar verdiler” ifadelerini kullanan çiftçi, görünüşe göre şahsi mülküne izinsiz park eden Mercedes sahibine ömrü boyunca unutamayacağı bir ders vermekte oldukça kararlı.

Sinirli çiftçi, C serisi Mercedes’i çamura buladığı anları sosyal medyada paylaştı:

Videodaki konuşmalardan yanında bir çocuk olduğu anlaşılan sinirli adam Mercedes’e yaklaştığı anlarda yanındaki çocuk, adama planının ne olduğunu sordu. Adamın cevabıysa “Neredeyse bitirdim dostum, durmuyorum” şeklinde oldu. Kararından geri adım atmaya niyeti yok gibi görünen sinirli adamın, aracı çamura bularken söylediği “Umarım, arabanızı yıkarken onu sizin için boyarken aldığım zevk kadar zevk alabilirsiniz” ifadeleri de videoda duyulabiliyor.

Sosyal medyada kısa sürede yayılan ve 500 binden fazla izlenen bu video, insanların fikir ayrılığına düşmesine neden oldu. Çiftçiyi haklı bulanlar arasından bir kişi, yaşanan olay hakkında “Şimdiye kadar gördüğüm en iyi park cezası” yorumunda bulundu. Çiftçiye hak verenlerin sayısı bir hayli yüksek olsa da yapılan bu hareketi doğru bulmayanlar da yok değil.

Bu noktada yapılan hareketin doğru olmadığını savunan birçok kişi, videonun baş aktörü olan çiftçinin böyle bir hakka sahip olmadığını düşünüyor. Peki, siz yaşanan bu olay hakkında ne düşünüyorsunuz? Çiftçinin bu davranışı doğru mu yoksa böyle bir şeye hakkı yok mu? Bu konudaki düşüncelerinizi yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.