'Çiftlik Bank'ın Tosunu' Mehmet Aydın'ın Yeni Fotoğrafları

Uzun bir süredir kırmızı bültenle aranan Çiftlik Bank CEO'su Mehmet Aydın'ın daha önce görülmemiş fotoğrafları ortaya çıktı.

Çiftlik Bank üzerinden dolandırdığı 132 bin 222 kişiden, 1 milyar 139 milyon TL toplayarak sırra kadem basan Mehmet Aydın'ın yeni görüntüleri servis edildi. Geçtiğimiz aylarda Kıbrıs'ta poker oynarken çekilmiş görüntüleri bulunan firari Aydın'ın eski eşiyle çektiği Instagram fotoğrafları ortaya çıktı.

Firar etmeden önceki görüntülerden bir başkası ise o dönem Bursa'da yer alan Çiftlik Bank genel müdürlüğü çevresinde çekildi. Tosuncuk olarak bilinen Aydın'ın, pek de ütü görmemiş bir ceketle davulcuya bahşiş verdiği görülüyor.

Medyaya ulaşan son görüntüler ise Mehmet Aydın'ın arabesk rap yaptığı dönemlerden...

Bununla birlikte enteresan bir bilgiye daha ulaşıldı. TV programlarında Hunharca Gülen Adam olarak bilinen ve Çiftlik Bank: Tosun Firarda filminin kadrosunda da yer alan Yaşar Şengül'ün, yaklaşık 1 yıl önce Mehmet Aydın'a bir video çekerek gönderdiği belirlendi. Şengül'ün filmde olduğu gibi gerçekte de bir Çiftlik Bank mağduru olduğu ortaya çıktı.