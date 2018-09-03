Çiftlik Bank’ın Kaçak CEO’sunun Lüks Yaşamından Yeni Görüntü

Çiftlik Bank üzerinden dolandırdığı 80 bin kişinin yatırımlarını lüks içerisinde yaşayarak harcayan Mehmet Aydın’a ait yeni görüntüler ortaya çıktı.

Dubai’nin en lüks mekanlarından birinde yanında bir kadınla görüntülenen Mehmet Aydın’ın toplam 90 bin TL hesap ödediği ortaya çıktı. Üstelik hesabın büyük bir bölümünün, kendileriyle özel olarak ilgilenen garsonlara verdiği bahşiş olduğu söyleniyor.

Ortaya çıkan bir başka görüntü ise şirketin paraları ilk kaçırdığı yer olarak düşünülen Kıbrıs’tan. Buradaki görüntülerde Aydın’ın, Kıbrıs’ın en büyük kumarhanelerinden birinde poker oynadığı görülüyor.

Hatırlarsanız Aydın’ın Uruguay’da çekildiği öne sürülen bir görüntüde, Ferrari ile kırmızı ışıkta beklediği ve sonrasında da ortadan kaybolduğu görüntüler konuşulmuştu. Söylenenlere göre lüks arabalara merakı olan Aydın, Ferrari dışında çok sayıda lüks araç satın almış.

Son olarak Mehmet Aydın’ın ağabeyi Fatih Aydın’ın da ülke ülke gezdiği, son olarak Hong Kong’ta çekildiği fotoğrafları sosyal medyada paylaştığı belirtiliyor.