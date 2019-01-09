Mehmet Aydın, Interpol'ün 'En Çok Arananlar Listesine Girdi

Uzun bir süredir kırmızı bültenle aranan Çiftlik Bank CEO'su Mehmet Aydın, şimdi de Interpol'ün en çok arananlar listesine girdi.

Çiftlik Bank üzerinden dolandırdığı 132 bin 222 kişiden, 1 milyar 139 milyon TL toplayarak sırra kadem basan Mehmet Aydın, Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol Daire Başkanlığı'nın talebi sonrasında en çok arananlar listesine girdi.

Çiftlikbank vurgunununu gerçekleştirdikten sonra Uruguay'a kaçan, daha sonra da Brezilya'ya geçtiği tahmin edilen Mehmet Aydın'ın bulunduğu listeye, ağabeyi Fatih Aydın da alındı.

Bakanlığın açıkladığı resmi rakamlara göre topladığı 1 milyar 139 milyon TL'nin 687 milyon 838 bin 955 lirasını katılımcılara geri ödeyen Mehmet Aydın, tutarın içinden Çiftlik Bank'a bağlı şirketlere 129 lira sermaye koydu. Kalan 322 milyon 642 bin TL'nin akıbeti ise halen bilinmiyor.