Çiftlik Bank'ın Tosunu, Arjantin'i Dolandırmaya Çalıştı

Çiftlik Bank ile insanları dolandırıp yurt dışına kaçan Mehmet Aydın'ın Arjantin'i de dolandırma planı olduğu ortaya çıktı.

2018 yılının başlarında ortaya çıkan; insanları dolandıran ve büyük paralar kaldırılan Çiftlik Bank olayları sonucunda Çiftlik Bank'ın sahibi Mehmet Aydın yurt dışına kaçmıştı. Geçen hafta yakalanan Mehmet Aydın'ın Sosyal Medya Sorumlusu "Umeyr Karakoç"un ifadeleri basına yansıdı.

2017 yılının Haziran ayında Sao Paulo, Brezilya'ya ve oradan Uruguay'a geçen Mehmet Aydın ve ekibi, Uruguay'da 1 hafta kadar konakladılar. Umeyr Karakoç, "Mehmet Aydın'ın daha öncesinden Arjantin'de Fame Game oyun firması kurma amacı vardı. Arjantin'de önceden kiralanmış bir ev ve araç bile bulunuyordu. Her şey hazırdı" dedi.

Uruguay'dan araba ile geçmeye çalıştılar ancak aracın belgeleri tam olmadığı için geçemediler. Taksi ile Uruguay'dan Arjantin'e geçiş yapan Mehmet Aydın ve ekibi Boenes Aires’te bulunan Shareton Hotel’de konakladı. Mehmet Aydın orada 2 gün hastalandı. 2 gün dinlendikten sonra Türk Konsolosluğu'na gitti ancak Mehmet Aydın istediği belgeleri oradan alamadı ve bu sebeple işlemler yapılamadı. Mehmet Aydın ve ekibi Türkiye'ye uçakla döndü.

Mehmet Aydın'ın Arjantin'de Türkiye'de olduğu gibi aynı mantıkla işleyecek oyunu bu sebeplerle rafa kalktı. İfadesinin devamında Umeyr Karakoç; aynı sistemi Dubai'de de kuracaklarını, oyunun internetten oynanacağını, kahvaltı salonlarının açılacağını ancak bu planın da yolunda gitmediği ve bu sebeple gerçekleşmediğini söyledi.