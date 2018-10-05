100 Milyon TL'lik Dolandırıcılık Yapan Enerji Bank Çökertild

Çiftlik Bank ile neredeyse aynı yöntemi kullanarak vatandaşları 100 milyon TL dolandıran Enerji Emlak üyeleri, polis baskını sonucunda yakalandı.

Türkiye, on binlerce vatandaşın yüz milyonlarca TL dolandırıldığı Çiftlik Bank skandalını yeni yeni unutmaya çalışırken vatandaşları dolandıran yeni saadet zincirleri ortaya çıkmaya devam ediyor. İstanbul’da ‘Enerji Emlak’ adı ile insanları dolandıran yeni bir saadet zinciri daha emniyet güçleri tarafından kırıldı.

Enerji Emlak mağdurları tarafından yapılan açıklamalara göre dolandırıcılar, ‘enerji içeceği satıyoruz’ diyerek vatandaşlar ile temas kuruyorlar. Sattıkları enerji içeceklerinden büyük kar kazanmayı vadeden dolandırıcılar, yeni müşteri bulmaları halinde para yatıranlara katılım payı olarak 10 bin TL ödeme yapıyorlar.

Ancak isim ve ürün farklı olsa da yöntem Çiftlik Bank ile aynı şekilde işledi. Başlarda paralarını tıkır tıkır alan Enerji Emlak mağdurları, sistemin büyümesi ve yaygınlaşması ile birlikte paralarını alamaz oldular. Firma, kapısına dayanan alacaklıları türlü bahaneler ile geri gönderirken son 1 yıldır neredeyse hiç ödeme yapmadı.

Şirketin oyalamasına daha fazla dayanamayan bazı vatandaşların polise gitmesi ile birlikte Enerji Emlak sahtekarlığı da ortaya çıkmış oldu. 150’ye yakın kişiyi dolandıran Enerji Emlak kurucuları, 100 milyon TL’ye yakın para toplamayı başardılar. Emniyet ekipleri yaptıkları baskın ile dolandırıcı ekipten 12 kişiyi gözaltına aldı.