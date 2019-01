Çiftlik Bank'tan Sonra Bir Saadet Zinciri Daha: Tanker Bank

Çiftlik Bank'tan sonra benzer yöntemleri kullanan saadet zincirlerinin sayısı da arttı. Bu yeni Saadet Zinciri Tanker Bank'ın toplamda 70 milyon TL dolandırdığı iddia edildi.

Giresun’un Yağlıdere ilçesinde başlayan ikinci Çiftlik Bank vakası Tanker Bank olayının mağdurlarından H.E, Tanker İşletmeciliği adı altında para toplayan Mustafa Ç’nin, para yatıranların güvenini kazanmak için her ay kuryeyle para gönderdiğini söyledi.

H.E, güvendiği arkadaşlarının tavsiyesiyle, bankadan çektiği krediyle birlikte 175 bin TL para yatırdı. 6 ay boyunca daha önce anlaştıkları 8 bin lirayı alan H.E, son ay parasını alamayınca diğer hisse sahipleriyle iletişime geçip onların da parasını alamadığını öğrendi ve Mustafa Ç’yi aradı. Dolandırıcıya telefondan ulaşamayan H.E, Mustafa Ç’nin sosyal medya hesaplarını da dondurduğunu fark etti. H.E şimdi diğer mağdurlarla birlikte dava açmaya hazırlanıyor.

H.E, Mustafa Ç’nin yatırılan paralarla tanker aldığını ve işlettiğini sandıklarını belirtirken, sadece Giresun’un iki ilçesinden altmışa yakın kişinin bu yöntemle dolandırıldığını söyledi. Mağdur H.E, dolandırılan paranın toplam 70 milyon TL olduğunu belirtti.

Mustafa Ç.’nin ABD’den geldikten sonra İstanbul’da bu işe başladığını söyleyen H.E, dolandırıcının güvenlerini kazanmak için ‘Sen önce Allah’a sonra bana güven’ dediğini ifade etti. Mağdur H.E, Mustafa Ç’nin Iğdır üzerinden İran’a kaçtığını öğrendiklerini söyledi.

Mustafa Ç’yi dava edeceklerini fakat avukatlık masraflarının yüksek olduğunu söyleyen H.E “Mustafa Ç’yi dava edeceğiz fakat avukatlarda dava için çok yüksek miktarlarda ücretler istiyor. Biz zaten güç duruma düştük. Ben şu an kredimi ödemekle uğraşıyorum. Dükkanımı kapatma seviyesine geldim. Benim şahıstan alacağım 175 bin liram var ama benim gibi yaklaşık 60 kişi sadece Giresun’da var. Bunların yaklaşık 15’i ABD’de yaşıyor ve 200 bin dolar gibi para yatıranlar var. Şu an bizler çok zor durumdayız. İnşallah diğer mağdurlar ile bir araya gelerek paramızı kurtarmak adına mücadele vereceğiz.” dedi.