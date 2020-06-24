Paramount, Çığlık 5'in 2021'de Çıkacağını Doğruladı

Kült korku gerilim serisi Scream (Çığlık) için çekilecek 5. filmin hazırlıkları bir süre önce başlamıştı. Şimdi de Çığlık 5’in dağıtımını yapacak firmanın Paramount Pictures olduğu açıklandı. Böylece filmin çekileceği resmen doğrulanmış oldu.

İlk filmi 1996 yılına dayanan ve bir döneme damgasını vuran kült film serisi Çığlık için yeni haberler gelmeye devam ediyor. Şimdi de çekimlerine çok yakında başlanacak 5. filmin dağıtımcısının dev şirket Paramount Pictures olduğu açıklandı. Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını yüzünden alınan önlemlerin bir miktar gevşetilmesinin ardından çekimlerine başlanacağı söylenen Çığlık 5’in yönetmenlik koltuğunu büyük usta Wes Craven’dan devralacak isimlerin Matt Bettinelli Olpin ve Tyler Gillett olduğu da daha önce duyurulmuştu.

Oyuncu seçimlerinin henüz devam ettiği bilgisi gelen Çığlık 5’in çekileceğini doğrulayan Paramount Pictures, filmin yayın tarihinin 2021 yılı içerisinde olacağını söyledi. Başlangıçta çıkan bu filmin serinin devamı olup olmadığıyla ilgili haberler ve şüpheler bazı oyuncuların adlarının geçmesiyle netlik kazanmış ve yeni filmin ismi Çığlık 5 şeklinde duyurulmuştu. Seride şerif Dewey Riley rolündeki David Arquette ve Sidney Prescott rolündeki Nave Campbell’ın geri dönmek üzere yapımcı firmayla görüşme hâlinde olduğu bilgisi sinema tutkunlarını ve özellikle serinin hayranlarını oldukça sevindirmişti.

Yılın ikinci yarısında gelebilir:

Yıldız oyuncuların görüşme haberleri duyulduktan sonra bazı çevrelerce Gale Weather rolündeki Courtney Cox ile de görüşüldüğü bilgisi konuşulmaya başlandı ancak henüz net bir bilgi verilmedi. Filmle ilgili birkaç kesin haber ve belirginleşmeye başlayan bazı bilgiler dışında hâlâ fazla detay bulunmasa da hayranlar tarafından çeşitli yerlerde yapılan yorumlar çok fazla yenilik barındırıyor. Serinin hayranları filmin açılış sahnesinin nasıl olabileceğinden hikâyenin ne şekilde ilerleyeceğine kadar pek çok konuda fikir alış verişi yapıyor.

Filmin senarist koltuğunda oturacak isim olan James Vanderbilt’in çalışmalara başladığı da söylenenler arasında. Koronavirüs önlemlerinin hafifletilip çeşitli güvenlik protokollerine uyularak serinin yeni üyesinin çekimlerine bu sene sona ermeden Wilmington’da başlanması bekleniyor. İlk filmin 25. yıl dönümünde seyirciyle buluşması beklenen Çığlık 5 ile ilgili yeni bilgileri takip edip sizlere iletmeye devam edeceğiz.