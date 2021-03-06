Hollandalı Mucit, COVID-19 İçin 'Çığlık Testi' Geliştirdi

Hollandalı bir mucit, insanların yalnızca çığlık atarak veya bağırarak COVID-19 testi yapmalarına imkân tanıyan bir sistem geliştirdi. Henüz resmi kurumlar tarafından hakkında bir yorum yapılmayan test, 3 dakikalık süreçte test sonucunuzu gösteriyor.

Tüm dünyayı etkisi altında tutmaya devam eden koronavirüs, günümüzde ilk günlerine nazaran artık daha standart ve düzenli bir şekilde tespit edilebiliyor. COVID-19 tespiti için en yaygın şekilde kullanılan test biçimindeyse ağzınıza ya da burnunuza pamuklu çubuk sokuluyor ve biraz rahatsız edici bir his oluşturuyor.

Hollandalı mucit Peter van Wees ise geçtiğimiz gün yeni ve fazlasıyla alışılmışın dışında olan bir COVID-19 testi icat ettiğini açıkladı. Mucidin COVID-19 testi, tamamen çığlık üzerine kurulu. Test kapsamında "çığlık odası" denilen hava kilitli bir kabine giriş yapıyor ve çığlık atıyor, bağırıyor veya şarkı söylüyorsunuz.

İçinizi döktüren COVID-19 testi:

Testte insanların ses çıkarmalarını istemenin tek nedeniyse ağızlarından parçacık çıkarmalarını sağlamak. Çığlık attığınızda veya bağırdığınızda ağzınızdan çıkan binlerce parçacık, endüstriyel bir hava temizleyici tarafından toplanıyor ve analiz ediliyor. Virüs, makine içerisinde bulunan nanometre ölçeğindeki bir cihaz tarafından tanımlanıyor ve kişinin enfekte olup olmadığı bildiriliyor.

Kabinin içine girdiğiniz, çığlık atıp çıktığınız ve test sonucunu öğrendiğiniz tüm bu süreç yalnızca üç dakika sürüyor. Yeni testin mucidi, testin yapıldığı sistemi bir sağlık merkezinin yanına kurdu ve daha önce COVID-19 testi olmuş ve sonucunu öğrenmiş insanları bu testi denemeye davet etmeye başladı. Testin %80 doğruluk payı hedefi bulunuyor.

Hollandalı mucidin testi tüm dünyada haberlere konu olmuş olsa da henüz testin kullanımına veya durumuna dair Hollanda'nın resmi kurumlarından bir açıklama gelmedi. Testin ne kadar doğru sonuç verdiği önümüzdeki günlerde muhtemelen yine mucit tarafından açıklanacaktır.