OnePlus 6T uzun zamandır beklenen telefonlardan birisi. 29 Ekim'de tanıtılacak olan telefonun tüm özellikleri ve fiyatları beş gün öncesinden belli oldu.

Çok beklenen bir filme dair detaylar, yeni otomobillerin özellikleri, teknolojik aletlerin özellikleri her daim sızar. Bunun bir noktada pazarlama taktiği olup olmadığı bile tartışılıyor. Bu bir taktik mi bilinmez ama OnePlus 6T de lansmandan önce özellikleri belli olan telefonlar arasına katıldı.

Otto isimli bir Alman satıcı tarafından cihazın hem görselleri hem de özellikleri paylaşıldı.

OnePlus 6T Özellikleri

Cihazda 8 GB RAM bulunacak. Çipset olarak ise Snapdragon 845 tercih edilmiş. Çift sim kartlı olarak tasarlanan OnePlus 6T, 4K video kayıt özelliğine sahip ve 3700 mAh'lik batarya ile geliyor. Android 8.1 Oreo işletim sistemine sahip cihazın ileride Android Pie yükseltmesine kavuşması neredeyse kesin gibi.

Cihazın iki renk seçeneği ise ayna karası ve gece yarısı siyahı.

Su damlası çentiğinde 16 MP selfie kamerası bulunan cihazda kulaklık girişi yer almıyor. Ekran içi parmak izi okuyucuya sahip olan cihazın 402 PPI'lık 6.4 inç AMOLED ekranı Gorilla Glass 5 ile korunuyor. 128 GB hafızaya sahip aletin hafızası microSD kart ile arttırılabiliyor.

Cihazın fiyatı ise 579 Euro olacak.