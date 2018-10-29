Çıkışına Saatler Kala: İşte Karşınızda OnePlus 6T

Ürünün resmi olarak açıklanmasına saatler kala, OnePlus 6T'nin canlı görüntüleri ortalıkta dolaşmaya başladı.

OnePlus 6T'nin resmi lansmanına sadece saatler kalmış durumda. Her ne kadar daha önce telefon hakkındaki detaylardan bahsettiysek de, kanlı canlı olarak ilk görüntüsü bu.

Slashleaks'de ortaya çıkan görüntülerde telefonun ön ve arkasını görmek mümkün. Tabii ki görseller posterlerde olduğu kadar net değil, ancak fikir vermeye yetecek kadar kaliteliler.

Damla çentikli tasarımı ve ekran parmak izi okuyucuyu koruyan plastiği görebiliyoruz.

Arka kısımda ise çift kamerayı görmek mümkün. Bu kameraların biri 16, birisi ise 20 MP çözünürlüğe sahip.

Son olarak da ürünün kutusunun fotoğrafı var.

Eğer ürünün tanıtımını izlemek isterseniz sizi şöyle alabiliriz. Etkinlik YouTube'dan canlı yayınlanacak.