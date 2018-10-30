Çikolata Sanılandan 1500 Yıl Daha Önce Keşfedilmiş

Ekvador'da yapılan çalışmadan elde edilen bilgilere göre çikolatanın tarihi düşünülenden 1500 yıl daha önceye gidiyor. 5,300 yıl önceki yerliler de çikolatanın keyfini çıkartmışlar; yiyecek olarak değil içecek olarak.

İnsanların ne kadar süredir çikolata keyfi yaptığına dair bilgilerimizi güncellememiz gerekecek. Ekvador'da yapılan kazılarda, 5300 yıllık antik eşyalarda kakao izleri bulundu. İnsanın kakaoyu evcilleştirmesi konusunda yapılan tahminler 3800 yıl kadar öncesini işaret ediyordu.

Ekvador'un güneyinde yer alan Sana Ana-La Florida arkeolojik alanında bulunan ve oldukça iyi korunmuş bir Mayo-Çinçipe köyünde yapılan incelemede seramik eserler bulundu. Eserleri inceleyen bilim insanlarının buldukları izler, çikolatanın ham maddesi olan kakaoya ait çıktı.

Bu durumda çikolata ve kakao ile ilgili iki bilgi değişmiş oldu. Çikolata ve kakao bundan 3800 sene önce Orta Amerika'da değil, 5300 yıl önce Güney Amerika'da tüketilmeye başlanmış gibi duruyor.

Bulunan kakaolar incelendiğinde, çekirdeklerdeki yapının vahşi bir ağaçtan gelmediğini anlamışlar: Bu kakaonun yetiştiği ağaç vahşi bir ağaç değilmiş, insanlar bu ağacı meyve versin diye ekmişler.

Nature Ecology & Evolution dergisinde yayınlanan çalışmanın öncüsü olan British Columbia Üniversitesi'nden antropolog ve arkeolog Michael Blake, o dönemlerde bölge halkının çikolata içtiğinin açık bir şekilde kanıtlanmış olduğunu belirtti. Blake'e göre çekirdekleri çekmeden önce mayalanmaya bırakmışlar.

Eldeki belgelere göre kakao yetiştirmenin Orta Amerika ve Meksika'ya yayılması ise 4000 yıl önce gerçekleşmiş. Avrasya ve Afrika ise kakao ile ancak coğrafi keşiflerden sonra tanışmıştı.