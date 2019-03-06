Avengers: Endgame’e Dair En Büyük Sürprizbozan Geldi

26 Nisan'da vizyona girecek olan Avengers: Endgame filmine dair sürprizbozan içeren Lego seti sızıntıları ortaya çıktı. Bu setler, filmin ilerleyişi hakkında detayları ortaya seriyor.

Avengers: Infinity War çıkmadan önce de oyuncak tanıtımlarıyla keyfimizi kaçıran (iki gözü de olan Thor figürüne sahip olan oyuncak setinde Groot, Rocket ve Stormbreaker da vardı. Tanımda da silah yapmaya gidecekleri yazıyordu.) firma yeni seri oyuncakları açıklamamış olsa da yeni sürprizbozanlara konu oldu.

Buradan sonrasını okuyacak olanlar için uyarımızı da yapalım: Bu oyuncaklar, Avengers: Endgame filmine dair sürprizbozan olabilecek bilgiler içermektedir. Filmle ilgili olarak çok fazla şey öğrenmek istemiyorsanız, olası senaryo açıklamalarını görmek istemiyorsanız sizi sitemizdeki diğer haberlere alalım.

Lego setlerimiz arasında ilki Iron Man Hall of Armor adlı oyuncak seti. Bu sette çeşitli Iron Man zırhlarını, Iron Man mini figürünü, Dum-E adlı durup durup Tony’ye yangın söndürücü sıkan robotu ve Iron Man’in zirhını kuşandığı dönen platformu görüyoruz. Bu da Tony’nin geri dönüp zırhını, hatta zırhlarını kuşanacağını gösteriyor.

Diğer set ise Avengers Compound Battle olarak adlandırılıyor. Bu sette gülümseyen bir Hulk, Iron Man, Captain Marvel ve Nebula, Thanos’a karşı mücadele ediyor. Elinde bir çekiç bulunan ve eldiveni de takılı olan Thanos’un bildiğimiz kadarıyla dünyada Wakanda dışında bir yerde savaşmışlığı yok.

Her iki sette de Outriders figürü bulunuyor. MCU’nun muhtemelen en jenerik kötü yaratığı konumundaki bu karakterler filmde de Thanos’un emrinde olacak.

Bu oyuncaklar henüz resmileşmedi ya da görsellerin gerçek olup olmadıkları Lego tarafından onaylanmadı.

Avengers: Endgame filmi 26 Nisan’da vizyona girecek. Lego oyuncak setleri de aynı dönemde raflarda olacak.