Dünyayı etkisi altına alan Fortnite furyası aldı başını gidiyor. Öyle ki gerçek hayata bile kendini yansıtıyor.

Minecraft'ın oyuncuları etkisi altına alması yeni yeni geçerken şimdi de Red Dead Redemption 2 insanları kendine bağımlı ediyor ancak Fortnite kadar değil. Her yaştan oyuncu kitlesine sahip olan Fortnite'ın tamamen ücretsiz bir Battle Royale oyunu olması bunun en büyük sebebi.

Fortnite her zaman sanal dünyada kalmıyor. Bir Kickstarter (projelerini sunup insanlardan maddi yardım bekleyen kişi) olan Giaco, her işinizde kullanabileceğiniz bir bıçak projesi üzerinde çalışıyordu. Giaco bu bıçağın gerçek anlamda her işte kulanılabileceğini, yaptığı uzaktan kumandalı uçan Fortnite roketiyle kanıtlamış oldu.

Giaco'nun roketi, son zamanlarda üretilen uzaktan kumandalı uçaklarla aynı mantıkta çalışıyor ve aynı uzaktan kumandalı uçaklar gibi kartondan üretildi. Giaco'nun ürettiği Fortnite roketinin en dikkat çeken yönü gerçekten uçuyor olması. Yakın arkadaşı David ile uçuş testini gerçekleştiren Giaco, bunu Youtube üzerinden insanlarla paylaştı.

Uçuş testini çok güzel bir şekilde başlatan ekip, Fortnite roketini aynı oyundaki gibi uçurmayı başardı. Keyifli bir uçuş süresinin ardından yüksekliği hesaplayamayan pilot, Fortnite roketini ne yazık ki ağaca sapladı. Korkmayın, zirâ ağaç hâlâ yerinde. Çok başarılı bir proje olan Fortnite roketi bizleri oldukça etkiledi. Sizler de görüşlerinizi yorum kısmında belirtebilirsiniz.