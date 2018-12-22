Çılgın Geliştirici, 1989 Yapımı Macintosh'a Spotify Yükledi

1989 model Macintosh'a Spotify yüklemeyi başaran kullanıcı gündem oldu.

Grafik arayüzüne sahip ilk kişisel bilgisayar olan Macintosh, Apple'ın ürettiği ve dünyaya şekil veren naçizane teknoloji harikalarından biriydi. 1984 yılında çıkan ilk Macintosh'tan tam 5 sene sonra, 1989 yılında piyasaya sürülen Macintosh SE/30'a sahip olan bir kullanıcı, Macintosh SE/30 bilgisayarına Spotify'ı yüklemeyi ve müzik oynatmayı başardı.

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Spotify ile Macintosh'un iletişimini sağlayabilmesi için ilk olarak Macintosh SE/30'a OpenWRT Wifi yönlendiricisi/anteni takan "ants" isimli kullanıcı, HTTPS yoluyla Spotify'ın arayüzüne iletişim sağlıyor.

Spotify'a giriş yapılabilmesi için güncel bir internet tarayıcısının gerektiğini fark eden ants, Macintosh SE/30 üzerinde -birtakım yetkilendirme kodlarını da yazarak- MacAuth sistemiyle Spotify'a akıllı telefonu üzerinden girdiği kod ile erişmeyi başarıyor.

Günümüzde kullanılan Unicode UTF-8 kodlama ne yazık ki Macintosh SE/30'da bulunmuyor. Bunun yerine Macintosh SE/30'da eski bir kodlama türü olan MacRoman bulunuyor. Bunun da üstesinden Unix kütüphanesi "libiconv" ile gelmeyi başaran ants, bu adımdan itibaren Spotify'ı Macintosh SE/30 bilgisayarında mükemmel bir şekilde kullanabilir duruma geliyor.

Sanatçı fotoğraflarının 1-bit olduğu Macintosh SE/30 üzerinde Spotify ile ses seviyesi, çalma listesi, karışık mod (shuffle) ve diğer birçok özelliğin kullanılabildiğini belirten ants, oldukça başarılı bir iş çıkarmış gibi gözüküyor. Siyah beyaz ve piksel piksel Spotify deneyimi gerçek anlamda kullanıcıları cezbediyor.