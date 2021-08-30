Çin, 1 ve 2. Sınıfta Yazılı Sınav Yapılmasını Yasakladı

Çin hükümeti, 6 ve 7 yaşlarında olan ilkokul 1 ve 2. sınıf öğrencilerine yazılı sınav yapılmasını resmen yasakladı. Çin Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamalarda, küçük yaştaki çocukların fiziksel ve ruh sağlıklarının etkilendiği, bu yüzden de sınavları yasaklama kararı aldıkları ifade edildi.

Bir süredir eğitim alanında önemli adımlar atan Çin hükümeti, özellikle de küçük yaştaki çocukların eğitim süreçlerine ilişkin yeni bir karar aldı. Eğitim Bakanlığı tarafından alınan karara göre 6 ve 7 yaşındaki çocuklar, artık yazılı sınavlara girmeyecek. Hükümet, bu yaştaki öğrencilere yazılı sınav yapılmasını resmen yasakladı.

Çin Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamalarda, yazılı sınavların yaşı küçük öğrencilerin ruh ve fiziksel sağlığını etkilediği ifade edildi. Zaten sınava dayalı bir eğitim sistemine sahip olan Çin, aldığı bu kararla ilgili olarak hem öğrencilerin hem de velilerin üzerindeki baskının azalacağını düşünüyor. Bakanlık yetkilileri, "Sınavlar okul eğitiminin önemli bir parçası ama bazı okullar aşırıya kaçarak öğrenciler üzerinde fazladan yük oluşturuyor. Bunun düzeltilmesi gerekiyor." dediler.

Ortaokul öncesi eğitimde, dönem başı 1 sınav yapılabilecek

Çin hükümetinin aldığı kararla 1. ve 2. sınıf öğrencilerine sınav yapılması yasaklanmış oldu. Ancak karar bununla sınırlı değil. Ortaokula geçmemiş olan öğrenciler, artık her dönem yalnızca bir dönem sonu sınavına tabi olacaklar. Ortaokul öğrencileri ise dönem arasında da yazılı sınavlar olabilecekler. Ancak ortaokul son sınıf öğrencileri haricindekiler, haftalık ya da aylık sınav gibi hiçbir ek sınava tabi olmayacaklar.

Alınan karar, özellikle de ilkokul öğrencilerine nefes aldıracak türden. Çinli uzmanlar, kararın yerinde olduğunu belirtiyorlar. Ancak Çin halkının kafası karışmış durumda. Öyle ki sınavların öğrencilere nasıl bir yük oluşturduğu zaten biliniyor ancak sınavların kaldırılması ile öğrencilerin durumunun nasıl tespit edileceği anlaşılamamış durumda...