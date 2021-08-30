1500 Yıllık Mezarda Sarılarak Gömülmüş Aşıklar Bulundu

Çin'de bir mezarda birbirlerine sarılı şekilde gömülmüş iki kişinin iskeletleri bulundu. Arkeolojik çalışmalarda ortaya çıkan mezarın 1500 yıllık olduğu keşfedildi.

Arkeologların çalışmaları genel olarak bir dönem hakkında bilgiler ortaya çıkarıyor olsa da, bazı şeylerin her dönemde değişmeden kaldığını gösteriyor, bunlardan biri ise aşk. Çin'de bir mezarda birbirine sarılarak gömülmüş bir çiftin 1500 yıllık kalıntıları bulundu.

Uzmanların "sonsuz kucaklaşma" adını verdikleri bu kalıntıların, o dönemde insanların aşka bakışına dair bilgi verdiğini açıkladı. Kalıntılarda erkeğin vücudunun kadına doğru eğildiği, sol kolunun da kadının vücudunun altında olduğu ve kadının başını erkeğin omzuna yasladığı görüldü.

Araştırmacılara göre mesaj açık:

Araştırmacıların yaptığı açıklamada, "Mesaj açıktı: Karı-koca birlikte uzanıyordu, öbür dünyada sonsuz aşk için birbirlerini kucaklıyordu" ifadeleri kullanıldı. Aynı mezarlıkta iki çiftin daha kalıntılarının bulunduğu ancak ikisinin bu şekilde kucaklaşmadığı gözlemlendi.

Bulgular, International Journal of Osteoarchaeology adlı hakemli bilimsel dergide yayımlandı. Araştırmacılar makalelerinde aşkın eski Çin'den bu yana edebiyatta, folklorda ve sanatta insani duyguların önemli bir parçası olarak tasvir edildiğini ifade etti.

Araştırmanın başyazarı olan Qian Wang, "Bu, Çin'de sevgi dolu bir kucaklama halinde bulunan ilk çift" dedi. Araştırmacı ekibine göre bu keşif, kültürel ve etnik anlamda yoğun değişimin yaşandığı bir dönemde bölge halkının aşk, yaşam, ölüm ve ölümden sonraki yaşam hakkındaki görüşlerine dair nadir bir bakış açısı sunuyor.

Aşk arayışı öne çıkmış:

Araştırmacılara göre o dönemde Çin kültüründe öne çıkan noktalardan biri aşk arayışı. Öte yandan çiftin neden öldüğü ise bilinmiyor. Araştırmacılara göre ise kadın, ölen kocası ile birlikte gömülebilmek amacıyla kendisini feda etmiş.

Bu görüşün nedeni ise o dönemde Çin toplumu hakkında elde edilmiş olan bilgiler. Araştırmanın başyazarı olan Wang'a göre o dönemde Çin'de aşk için intihar etmek sosyal anlamda kabul gören davranışlar arasında yer alıyordu.