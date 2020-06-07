Çin, 2021 Yılında Kendi Uzay İstasyonunu Kurmayı Planlıyor

ABD tarafından SpaceX programıyla uzayda artan rekabete ayak uydurmak adına Çin Ulusal Uzay İdaresi, 2021 yılına kadar devasa bir uzay istasyonu kurmayı planlıyor.

Uzun yıllardır süregelen uzayda hakimiyet kurma yarışında geri kalmayı istemeyen Çin, kuracağı uzay isyasyonu ile bu amaçta yeni bir adım atıyor. En son SpaceX tarafından yürütülen Starlink Projesi ve 'Crew Dragon' görevinden sonra bugün Çin Ulusal Uzay İdaresi, 2021 yılında yeni uzay istasyonlarını kuracaklarını açıkladı. Toplamda 11 fırlatmayla oluşturulacak olan bu uzay istasyonu 66 ton ağırlığa sahip olacak ve 6 aylık sürelerle 3 farklı astronot ekibi bu uzay istasyonunda çalışacak ve yörüngeyi terk etmeden önce 10 yıl boyunca hizmet verecek.

Kurulacak uzay istasyonunun inşasının 2021 yılında bitmesi planlanırken 2023 yılında ise tamamen hizmete açılması bekleniyor. Ayrıca oldukça büyük olacak olan bu istasyon; bir ana yaşama alanı, iki tane de dünyanın farklı yerlerinden birçok araştırmacının uzay teknolojileri ve Zero-Gee (Ağırsızlık) Biyolojisi hakkında araştırmalar yapacağı araştırma modülünden oluşacak.

Çin Ulusal Uzay İdaresi, projede görev alacak astronotlarını Temmuz ayında seçecek

Eğer her şey planlandığı gibi giderse ilk modülün fırlatılması, geçtiğimiz haftalarda Çin tarafından tanıtılan ve yapılan testlerde kalkış roketini Atlantik Okyanusu'na ve Afrika'nın bazı bölgelerine rastgele düşürmesiyle tartışmalı bir çıkış yapan yeni Long March 5B roket fırlatıcısı ile gerçekleştirilecek. Fırlatılan ilk modülden sonra diğer fırlatmalarda araştırma modülleri için gerekli olan malzemeler ve uzay istasyonunun inşaatında çalışacak astronotlar yer alacak. Bu görevde yer alacak astronotlarını Temmuz ayında seçmeyi planladıklarını belirten Çin Ulusal Uzay İdaresi, ilk defa bu astronotların sadece askeri geçmişi olan pilotlardan değil ayrıca bilim ve fizik dallarında tecrübesi olan sivillerden de seçileceğini açıkladı.

Yeni açıklanan uzay istasyonu detaylarının yanı sıra Çin, 'Xuntian' isimli yeni bir teleskopu da uzaya fırlatmaya hazırlanıyor. Hubble Uzay Teleskopu ile aynı ayna mimarisine sahip olacak olan Xuntian teleskopu, daha geniş mesafelerde görüş sağlayabilecek ve uzay istasyonu ile aynı yörüngeye yerleştirilerek, bakımlarının ve kontrollerinin uzay istasyonunda yapılmasına olanak sağlanacak.