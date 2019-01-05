Çin ürettiği yeni bomba ile ABD'ye meydan okuyor. Yeni bomba, ABD'nin elindeki bombadan çok daha küçük ve işlevsel.

ABD'nin GBU-43/B kodlu ve nükleer olmayan en büyük bombası "Mother of All Bombs" (Tüm Bombaların Anası) yani MOAB'a Çin'den rakip geldi. Çin'in en büyük silah sanayisi NORINCO'nun resmi internet sitesinde yayınladığı bir video ile Çin yapımı "Tüm Bombaların Anası" bombasını ilk kez kamuoyuna tanıttı.

Havadan bırakılan ağır bombanın yol açtığı patlamayla ilgili, Çin Halk Cumhuriyeti haber ajansı Şinhua: "Yıkıcı gücü ilk kez kamuoyuna gösterildi." haberini girdi. Yapılan haberde Tüm Bombaların Anası'nın Çin versiyonu olarak tanıtılan yeni bomba H-6K'nin, nükleer olmayan silahlar arasındaki gelmiş geçmiş en yıkıcı silah olduğu kaydedildi.

Pekin merkezli askeri analist Wei Dongxu yaptığı açıklamalarda, ABD'nin elindeki bombanın oldukça büyük olduğunu, ancak bir nakliye uçağıyla bölgeye taşınıp bırakılabildiğini ve bunun yavaş ve engellenebilir bir süreç olduğunu söyledi. H-6K'nın ise yalnızca 5-6 metre uzunluğunda olduğunu, bu sayede oldukça hızlı bombardıman uçaklarıyla taşınabildiklerini ve "Tüm askeri tesisleri ve tahkim edilerek güçlendirilmiş bütün kara hedeflerini tümüyle yeryüzünden silebilir." ifadelerini sözlerine ekledi.