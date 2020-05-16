ABD’nin Huawei başta olmak üzere Çinli firmalara uyguladığı yasaklara karşı Çin Hükümeti, “mantıksız baskı” tabirini kullandı ve bu kararların durdurulmasını istedi. Yakın zamanda Huawei’yi daha da baskılayan kararlar alınmıştı.

2019’un sonlarında ABD, Huawei başta olmak üzere pek çok Çinli üretici ve girişimi yasaklamış, bu durum ticaret savaşları adı verilen sürecin ortaya çıkmasına neden olmuştu. ABD son olarak, kara listedeki Huawei’nin yasakları delmesini engellemek için bu firmanın kullandığı ABD menşeli ürünleri satan firmaların satış öncesi ek izinler alması gerektiğini belirtmişti.

Pekin baskılara karşı çıkıyor

Pekin, ABD’nin aldığı ve Huawei’nin Amerikan yarıiletken pazarına erişimini kısıtlayan yeni düzenlemelerin ardından açıklama yaptı. Pekin yönetimi, Birleşik Devletlerin “Huawei ve Çinli firmalara yönelik mantıksız baskıya” bir son vermesini istedi.

Çin Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Çin Hükümeti, Çinli firmaların yasal ve meşru haklarını ve çıkarlarını sıkıca gözetecektir.” derken, Trump yönetiminin hareketini de “küresel üretim, tedarik ve değer zinicirini yok edecek olmakla” itham etti.

Trump yönetimi, Cuma günü yaptığı açıklamada küresel çip tedariğini kesebileceğini ifade etmişti. Teknoloji devi Huawei, pek çok üretici için çok önemli bir ticari partner olarak gösteriliyor. ABD’nin bu kararına Çin’in karşılık vermesi ihtimali piyasalarda gerginlik yaratıyor.

ABD yapımı yarıiletkenlerin Huawei’ye satışı sıkıntılı

Yeni düzenlemelere göre ABD’li yetkililer, ABD dışında da Huawei’ye Amerikan yarıiletken satışları için ABD’den yasal izin alınmasını zorunlu kılacak. Sürecin nasıl işleyeceği bilinmese de Amerika bu konuda oldukça ciddi gözüküyor.

Amerikalı yetkililer, bu kararın Amerika’yı, Amerikan şirketlerini ve Amerikan ulusal güvenliğini birinci sıraya aldığını söylüyor. Pekin yönetimi ise Çin’de yayınlanan Global Times gazetesine yaptığı açıklamada, ABD’li firmaları “güvenilmez firmalar listesine” ekleyebileceklerini ifade etmişti.

İki dev arasındaki gerilim, ABD’nin Huawei başta olmak üzere pek çok Çinli teknoloji üreticisini İran ambargosuna zarar vermek ve Pekin yönetiminin kullanabileceği güvenlik açıkları bulundurarak casusluk yapmakla suçlaması ve ambargo uygulaması nedeniyle artmıştı.