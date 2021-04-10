Çin Piyasa Düzenleme Kurulu, pazar hakimiyetini kötüye kullandığı ve sektörde tekelleştiği gerekçesi ile Alibaba'ya 2,8 milyar dolar ceza kesti. Alibaba, cezayı kabul ettiğini ve SAMR ile tam bir işbirliği içinde olacağını açıkladı.

Son birkaç aydır Çin'deki teknoloji devi şirketler zor zamanlar geçiriyor. Bu şirketlerin pazarda devleşen paylarından ve giderek sektörleri domine etmesinden rahatsız olan Çin Hükümeti, geçtiğimiz yıldan beri çeşitli tekelleşme ve rekabet ihlali davasıyla şirketleri köşeye sıkıştırıyor ve çeşitli cezalar kesiyor.

Hatta öyle ki Piyasa Düzenleme Kurulu (SAMR) bu konuda tüm e-ticaret devlerini ve teknoloji şirketlerini zora sokacak 22 sayfalık bir tasarı hazırlamış ve Alibaba, JD.com, Xiaomi, Tencent gibi şirketlerin değerinin düşmesine sebep olmuştu.

Alibaba'ya 2.8 milyar dolarlık ceza:

SAMR, geçtiğimiz Aralık ayında Alibaba hakkında tekelleşme ve sektörüdeki gücünü kötüye kullanmasına yönelik bir soruşturma başlatmıştı. Soruşturmanın ana odak noktası ise Alibaba'nın farklı platformlarda satış yapmak isteyen satıcıları, her ikisiyle de çalışabilmek yerine iki platformdan birini seçmeye zorlayan bir uygulamasıydı.

Hükümet, Alibaba'nın uyguladığı ve bir bakıma 'ya ben ya onlar' diyen politikasının haksız rekabet avantajları elde etmesine sebep olduğunu ifade etti. Uygulamanın hem satıcılar hem de diğer e-ticaret platformları açısından düşündüğümüzde gerçekten de zorlayıcı olduğunu söyleyebiliriz. Zaten Alibaba da sonuçlanan soruşturmada verilen 2,8 milyar dolar cezayı kabul etmiş durumda.

Üstelik Alibaba tarafından yapılan açıklamaya göre şirket kendi iç işleyişini ve pazardaki durumunu yeniden gözden geçirerek durumun genelini düzeltici kararlar alacağını söyledi. Bunu yaparken SAMR ile tam bir işbirliği ile çalışacağını ifade eden Alibaba, rekabet kurallarına uygun ve tekelleşmeye yol açmayacak şekilde büyümesini devam ettireceğini ifade etti.