Çin Büyükelçiliği, ABD'nin Koronavirüs İddalarını Tiye Aldı

Çin ve ABD arasında başlayan koronavirüs gerilimi ilerleyen dönemde tırmanacak gibi görünüyor. 2020’nin başından bu yana küresel sağlık krizine yol açan koronavirüs salgını, ABD’nin üst düzey yetkililerine göre Çin tarafından laboratuvarda üretildi. Çin ise bu görüşe karşı çıkıyor, şimdi de Ankara Büyükelçiliği tarafından paylaşılan video ile gündem yarattı.

Koronavirüs ve neden olduğu Covid-19 hastalığı, bilimsel araştırmalara göre laboratuvar ortamında üretilmedi. Ancak yine bilimsel açıdan karşıt görüşe sahip açıklamalar da yapılıyor. Bilimsellik dışında salgının politik etkileri de büyük gerilimlere temel hazırlıyor. Önce ABD Başkanı Donald Trump, ardından Dışişleri Bakanı Pompeo tarafından Çin açık şekilde koronavirüsü laboratuvarlarda üretmekle suçlandı.

Aslında Çin, bu suçlamaları da önceden tahmin ettiği için bir süredir virüsün laboratuvar ortamında üretilmediğine yönelik açıklamalar yapıyor. Çin’in tüm dünyada takip edilen basın organları da ABD merkezli iddialara yanıt veren yayınlar yapıyor. Öyle ya da böyle bu tartışmanın ilerleyen aylarda büyüyeceği, hatta ABD ve Çin arasında tüm dünyayı etkileyebilecek bir gerilimin başlangıcı olarak görülüyor.

Çin’in Ankara Büyükelçiliği ise aşağıdaki video ile ABD’nin iddialarını tiye aldı:

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Videoda görüldüğü üzere ABD ve Çin’in karikatürize edilmiş söylemlerle tartıştığı görülüyor. İtalya gibi örnekleri virüsün yıkıcılığına örnek yaratması, ABD’de alınan önlemlerin gevşetilmesi konu edilmiş durumda. ABD başta olmak üzere tüm dünyada yayılan “Çin yalan söyledi ve insanlar öldü” ya da “Çin her şeyi gizledi” söylemlerine de bir eleştirisi var.

Büyükelçiliğin videosunda, Çin’in sürecin en başından bu yana tüm verileri açıkladığı, hatta “Virüsün tehlikeli olduğunu söyledik” uyarısında bulunduğu vurgunlanıyor. En yüksek vefat ve vaka sayılarının görüldüğü ülke olan ABD ise videoda tutarsız söylemlerin adresi olarak gösteriliyor.

Koronavirüs salgını nedeniyle dünya çapındaki bilgi kirliliği hat safhada. Çin ve ABD arasındaki gerilimden dolayı karşılıklı olarak yapılacak söylemler, ilerleyen dönemde bu bilgi kirliliğini artırabilir. Görüş ve düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz.