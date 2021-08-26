Çin hükümetinden yetkililer, aşılanmamış olan kişilerin başkalarına Covid-19 bulaştırmaları durumunda salgının yayılmasından sorumlu tutulacaklarını açıkladı.

Çin Halk Cumhuriyeti, koronavirüs pandemisinin ilk patladığı ülkelerden biriydi ve ülke çok uzun süre pandemiyle başa çıkmak için mücadele etmişti. Ülkede 10'dan fazla kentte yetkililer, aşılanmayanlara karşı yeni önlemler alınacağını açıkladı.

New York Times gazetesinin haberine göre, son iki haftada ülkede daha bulaşıcı özelliğe sahip olan Delta varyantına karşı yeni genelgeler yayınlandı. Bu genelgelere göre, herhangi bir sağlık engeli olmadığı halde aşı olmayan kişilere yönelik yeni yaptırımlar uygulanacağı açıklandı.

Aşılanmayanlar salgının yayılmasından sorumlu tutulacak

Yapılan açıklamada, sağlık sorunu olmaksızın aşı olmayanların Covid-19'u başkalarına bulaştırmaları durumunda salgının yayılmasından sorumlu tutulacak. Bu kişilere nasıl bir yaptırım uygulanacağı ise henüz açıklanmadı.

Öte yandan aşılanmayanların Sosyal Kredi Sistemi'ndeki puanlarının düşürülmesi ihtimali de masadaki ihtimallerden biri. Hubei eyaletinde kullanılan Sosyal Kredi Sistemi, vatandaşların sosyal olarak değerlendirilmesini sağlıyordu.

Aşılanmayanların ayrıca işe gitmelerinin, hastanelere ya da tren istasyonlarına girişlerinin engellenmesi gibi günlük hayatlarını doğrudan etkileyecek yaptırımlarla karşı karşıya kalabilecek.

Çin'de aşılama oranı %55

Çin Halk Cumhuriyeti sağlık yetkililerine göre ülke nüfusunun %55'i aşılanmış durumda. Yine de yetkililerin amacı, ülkede sürü bağışıklığı sağlamak amacıyla %80'lik aşılanma oranına ulaşmayı amaçlıyor.

Koronavirüs salgınının başladığı dönemlerde Çin'de görülen vakalar çok uzun bir süre için dünyanın gündemini meşgul etmişti. Asya devinde pandeminin etkileri yavaş yavaş ortadan kalkmaya başlarken ülkedeki sosyal aktiviteler ve üretim faaliyetleri de normalleşmeye başlamıştı.