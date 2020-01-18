Çinli Mühendis Ay'da Nasıl Bitki Yetiştirileceğini Gösterdi

Çinli bir mühendis, Ay'da bitki yetiştirmenin mümkün olduğunu gösterdi. Londra'da yapılan bir sergide, üretilen 'mini biyosfer' ile uzayda ilk kez tohum üretebileceğimiz öne sürülüyor.

Çin'in Ay keşif misyonu Chang'e-4'te yer alan bir mühendis, Ay'da bahçıvanlık yapmanın yollarını gösterdi. Chongqing Üniversitesi'nden Xie Gengxin tarafından Londra'daki Design Museum'da yapılan sunumda, Çinli ekibin küçük ölçekli bir biyosfer oluşturarak burada pamuk tohumunu filizlendirdiği görüldü.

Müzenin "Moving to Mars" sergisinin bir parçası olan sunumda, daha önce yapılmamış bir iş başarıldı. Dünya'nın yüzeyinden 400 kilometre yukarıdaki Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan (ISS) daha önce küçük bitkiler yetiştirilmişti, ancak Çinli ekip ilk kez Ay'daki bir uzay aracında bu faaliyeti gerçekleştirmiş oldu.

Pamuk filizi Ay gecesine dayanamadı

Xie ve ekibi bitki yetiştirmek için silindir bir bahçe kapsülü üretti. 8 inç uzunluğunda ve 6,5 inç çapında olan silindirin dikdörtgen tohum yatağı pamuk, patates, kolza, Arabidopsis adı verilen yabani ot tohumları ve meyve sineği yumurtalarıyla dolduruldu. Kapsülün tepesine güneş ışığını içeriye alması için bir boru koyuldu. Bunun yanı sıra kapsüle bir sulama sistemi de eklendi.

Ay'daki sıcaklık 126 santigrat dereceye kadar çıkabildiği için silindirin içindeki atmosfer basıncını düzenlemek ve sıcaklığı 36,6 santigrat derecede (96 Fahrenheit) tutmak amacıyla özel soğutucu ekipmanlar kullanıldı. Ekip ayrıca tohumun gelişimini 10 saatte gözlemlemek için silindire entegre kameraları kullandı.

Tarihi an birkaç gün sonra yaşandı. Pamuk tohumu iki yaprak çıkarırken tuhaf bir biçimde kökleri aşağı doğru değil yana doğru büyüdü. Ekip bitkiyi 9 Dünya günü (ya da 1/3 Ay günü) boyunca canlı tutmayı başardı. Pamuk filizi, Ay'da gece olunca öldü. Bir Ay günü, Dünya'daki 29 güne eşit ve Ay'da gece sıcaklıkları -172 santigrat dereceye kadar düşebiliyor.

Xie, deneyin uzaya gidenlerin cesaretini artırıcı bir yan da taşdığını düşünüyor. Ona göre astronotlar ya da uzay turistleri, kendi ürettikleri bitkilerden gelen oksijeni soluduklarında ve canlı ve yeşil şeyleri etraflarında gördüklerinde duygusal olarak olumlu etkilenecekler.