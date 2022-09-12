Çin, Ay Görevlerine Başlayacağını Açıkladı

Çin, NASA’nın Artemis I fırlatmasının başarısız olmasından 1 hafta sonra yeni bir Ay minerali keşfettiklerini ve yeni Ay görevlerine başlayacaklarını duyurdu.

Artemis Ay görevlerinin iptali ve bir daha ne zaman fırlatma deneneceği bilinmediği için uzaya ilgi duyan insanlar olarak bir tık hayal kırıklığına uğradık. Şu anda tüm dünya Artemis görevleri hakkında konuşurken Çin, kendi Ay çalışmalarına başlamış bile.

Çin’in NASA'sı diyebileceğimiz Çin Ulusal Uzay Ajansı, önümüzdeki 10 yıllık süreçte henüz isimlendirmedikleri 3 Ay görevine çıkacaklarını açıkladı. Tabii ki bu Ay görevleri ABD’ye rakip olarak yapılacak. Peki Çin, neden Ay’a gitmek istiyor?

Çin, yeni bir Ay minerali bulduğunu açıkladı.

Çin Ulusal Uzay Ajansı’nın bu görev duyurusu, Çin'in Chang'e-5 Ay görevinden hemen sonra geldi. Bu Ay görevinde Çin, Changesite-(Y) ismini verdikleri yeni bir Ay minerali keşfettiklerini açıkladı. Bir tür şeffaf sütunlu kristal olarak tanımlanan Changesite-(Y)’ın gelecekte yakıt olarak kullanacağı düşünülen helyum-3 içerdiği söyleniyor.

Önümüzdeki 10 yıllık süreçte Çin, bu Ay mineralini buldukları bölgeye 3 tane daha görev düzenlemeyi planlıyor. İşin ilginç yanı ABD’nin uzay ajansı NASA da Ay’da aynı bölgeyi hedefliyor. Bu da iki ülke arasında olası bir Ay savaşının çıkacağını akıllara getiriyor. Bakalım Artemis görevi başarıyla başladığı zaman neler göreceğiz…

Sizce Çin Ay’da gerçekten geleceğin enerji kaynağını keşfetmiş olabilir mi? Siz ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.