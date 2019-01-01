Çin, Ay'ın Karanlık Tarafına İniş Yapmaya Hazırlanıyor

Resmi Xinhua Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre, bir Çin uzay sondası ilk kez ayın karanlık tarafına inişe geçti. Çin Ulusal Uzay İdaresi'ndeki bilgiler, Changbe-4 uzay sondasının ayın karanlık yüzeyine inmek için planlı bir yörüngeye oturduğu yönünde.

Ayın dönüş hızı, Dünya'nınki ile belli bir oranda kitli olduğundan arka tarafını Dünya'dan hiçbir zaman göremiyoruz. Çin'in göndermiş olduğu birçok uzay aracı Ay'ın karanlık yüzü adı verilen bu bölgeyi görmüş, ancak hiçbiri buraya iniş yapmamıştı.

(Temsili fotoğraf)

Geride bıraktığımız aralık ayının başında fırlatılan ve Ay'a iniş yapması için gönderilen Chang-4 uzay sondası, beklenilen yörüngeye oturdu. Sonda 1 Ocak ile 3 Ocak arasında Güney Kutbu-Aitken havzasında bulunan Von Karman kraterine inişi gerçekleştirecek.

Chang-4'ün görevleri arasında astronomik gözlem, uydunun arazisini inceleme, arazi şekli ve mineral içeriğinin incelemesinde, ayın karanlık tarafındaki çevreyi incelemek için nötron radyasyonu ve nötr atomların ölçülmesi yer alıyor.

Çin'in hedefi ise uzay yarışında 2030'a kadar ABD ve Rusya'ya yetişip, bu konuda büyük bir güç haline gelmek. Gelecek sene kendi uzay istasyonun inşasını başlatmayı hedefleyen Çin, emellerinin tamamen barışçıl olduğunu söylese de ABD Savunma Bakanlığı Çin'i, diğer ülkelerin olası bir kriz halinde uzay ile alakalı varlıklara erişimini engelleyeceği konusunda suçluyor.