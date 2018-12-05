Çin, Ay'a Bitki Ekmek Mümkün mü Öğrenmek İstiyor

Çin, Ay üzerinde bitki yetiştirmenin mümkün olup olmadığını araştırmayı hedefliyor.

NASA başta olmak üzere bir çok ülke Mars üzerine yoğunlaşmışken, Çin, gözden düşmüş Ay için bir takım araştırmalarda bulunmayı hedefliyor. Şu anda tüm dünyanın gözleri Mars'ta. Tüm araştırmalar, Mars'a araçlar gönderip yüzey hakkında bilgi almak için yoğunlaşmışken, Çin çok daha farklı bir hedef peşinde.

Chang'e-4 isimli projede Çin, Ay üzerinde bitki yetiştirmenin mümkünatını araştıracak. Hatta bunun yapılabilir olduğu kanıtlanırsa orada yaşam planlarına kadar uzanan proje, henüz düşünce aşamasında.

Yaklaşık bir yıl sürecek olması planlanan projede, öncelikle yeryüzünden bir roket ile ay yüzeyine özel programlanmış araçlar iniş yapacak ve araştırmalara başlayacak. Bulunan potansiyel bölgelerin fotoğrafları ve yüzey raporları detaylı olarak dünyaya aktarılacak ve bilim insanları tarafından tekrar incelenecek. Sonrasında eğer Ay üzerinde -özellikle karanlık yüzeyinde- bilmediğimiz ya da bitki yetiştirmeye uygun bir yüzey bulunursa bunun üzerinde çalışmalara başlanacak. Öncelikli hedef yalnızca patates yetiştirmek üzerine olacak.

Eğer ki uygun şartlar sağlanırsa, 2019'un sonlarına doğru tüm bilgiler edinilip ekim işlemi için yeni araçlar gönderilmeye başlanacak. Yani ilk bilgiler için daha en azından 6 ay civarında beklememiz gerekebilir.

Her ne kadar gözümüzün önünde olsa da çok şey bildiğimiz ve aynı zamanda hiç bir şey bilmediğimiz Ay hakkında belki de yeni şeyler öğrenebilir ve bir takım üretim işlemleri yapabiliriz. Düşünsenize, 'Ay Patatesi' sizce nasıl olur?