Çin, Canlı Yayın Platformu Twitch’e Erişimi Engelledi

Birçok alanda sıkı politikalar izlemesiyle gündeme gelen Çin, bu kez de canlı yayın platformu Twitch'e erişimi engelledi.

Genelde oyuncular tarafından kullanılmakta olan canlı yayın platformu Twitch, artık Çin’de hizmet vermeyecek. Geçtiğimiz ay içerisinde e-spor hayranları arasında popülarite dalgalanmaları yaşayan platformun iOS uygulaması, bu hafta Çin mağazasından kaldırılmıştı. Durumdan haberdar olduklarını doğrulayan Twitch yönetimi, Çin piyasasından resmen çekildiklerini doğruladı.

Twitch’in Çin pazarından çekilmesi, ülkenin oyun endüstrisi hususunda bir hayli garip bir dönemine denk geldi. Hükumet yetkilileri, yeni çıkan oyunlar için lisans vermeyi aylardır reddetmekteydi; hatta Monster Hunter: World adlı oyunun lisansı, lansmandan birkaç gün sonra iptal edilmişti.

Hâlihazırda Çin hükumeti ülke dışında geliştirilen oyunların vatandaşlarına yönelik olarak değiştirilmesini talep ederken, durum daha karmaşık bir hâl almaya devam ediyor; nitekim Washington Post tarafından tercüme edilen resmi bir açıklamaya göre hükumet yetkilileri, gençlerin göz sağlığını korumayı amaçladıklarını iddia ediyorlar.

Bazı analistler ise sorunun daha çok jenerasyonla ilgili olduğunu, Çin hükumetinde yer alan yaşlı üyelerin kumar ve bağımlılıkta bir artış olarak nitelendirdikleri unsurları ortadan kaldırmaya çalıştıklarını söylüyorlar.

Sebep ne olursa olsun, bazı Çinli büyük medya şirketleri bu yaptırımların baskısını hissetmekte; nitekim Monster Hunter’ın lisansının iptal edilmesi, Tencent’ın hisse senedi fiyatlarının bir hayli düşmesine neden oldu. Bunun yanı sıra NetEase’in hisse senedi fiyatları da geçtiğimiz ay düşüş yaşamıştı.