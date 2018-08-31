Çin, Göz Bozukluğuna Karşı Video Oyunlarını Kısıtlayacak

Çin Hükumeti, ülkedeki genç nüfusta artan göz bozukluğu problemine karşı oldukça ilginç bir çözüm planı ortaya koydu. Yeni karara göre; çocuklarda görülen göz hastalıklarını engellemek için piyasadaki video oyunlarının sayısı azaltılacak.

Çin hükumeti, bu hafta alınan bir kararla video oyunlarının Çin pazarına girmesini zorlaştıracağını açıkladı. Bu radikal kararın nedeni ise Çin’de gözlük kullanan çocukların sayısının giderek artması. Hükumet, piyasadaki oyun sayısını azaltarak potansiyel göz bozukluğu riskini de azaltmaya çalışıyor.

Çocukluk döneminde oluşan miyopla başa çıkmak için Bakanlık, kapsamlı bir planı yürürlüğe soktu. Hükumet, piyasadaki mevcut oyunları düzenlemek ve yeni oyun sayısını kontrol altında tutmak için Devlet Basın ve Yayın Dairesi'ni görevlendirdi. Bakanlığın yeni kararla ilgili yayınladığı bültenin içeriği ise henüz belirsiz. Oyunların piyasaya girmek için ne gibi şartlardan geçeceği ise muğlak.

Amerikan Optometri Derneği (AOA), “Computer Vision Syndrome” adı verilen, bilgisayara uzun süre maruz kalan gözlerde yorgunluk ve ilerleyen yaşlarda belli sorunların yaşandığı sendroma dikkat çekiyor. AOA bünyesinde yapılan çalışmalar, çocukların haftada yedi saat veya daha fazla bir süre ekrana yakından bakmaları sonucunda bu sendroma yakalanma riskinin üç katına çıkabileceğini ortaya koyuyor.

Yine de Çin hükumetinin soruna dair bulduğu bu çözüm uzmanlara yeterince mantıklı görünmedi. Yeni kararla birlikte, bu sene zorlu zamanlar geçiren Çinli oyun üreticisi Tencent, daha fazla zarara girmiş oldu. New York Times’a göre Konami, Bandai Namco ve Capcom gibi Çinli oyun şirketleri de bu yeni projeden darbe alacaklar arasında.