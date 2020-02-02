Frances Eve: 'Çin, İnsan Haklarını İhlal Ediyor'

Dünya Sağlık Örgütü (WHO); Çin hükûmetinin, Corona virüsüyle mücadelesinin başarılı olduğunu ve bu konuda yeni standartlar belirlediğini söylemişti ancak WHO ile aynı fikirde olmayan bazı araştırmacılar bulunuyor ve Frances Eve de bunlardan bir tanesi.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), geçtiğimiz günlerde 2019-nCoV salgını için uluslararası acil durum ilan etmişti. Çin hükûmetinin salgınla ilgili aldığı önlemlerden de övgüyle bahseden WHO Genel Müdürü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, attığı bir tweet'te “Çin, salgınlar için yeni bir standart belirliyor” ifadelerini kullanmıştı.

Çin İnsan Hakları Savunucuları Ağı Genel Müdür Yardımcısı Frances Eve ise Dünya Sağlık Örgütü ile aynı fikirde değil. Eve, kaleme aldığı yazısında, Çin hükûmetinin salgın sebebiyle insan haklarını geri plana attığını, ifade özgürlüğünü kısıtladığını dile getirdi. Çin'in resmi yayın organlarının, WHO'yu referans göstererek uyguladıkları politikaları savunduğunu, eleştirileriyse bastırmaya çalıştığını söyleyen Eve, tüm bunların hak ihlallerini daha da kötü hâle getirdiğini savundu.

Salgın ve ihlaller:

Frances Eve, The Guardian’da kaleme aldığında yazısında, Çin hükûmetinin salgını bir ay boyunca örtbas ettiğini ve bunun da virüsün yayılmasını hızlandırdığını dile getirdi. Virüsün insandan insana geçebildiğini hatırlatan Eve, bunun haftalarca halktan saklandığını belirtti.

Aralık ayında halkı uyarmaya çalışan Çinli doktorların, Çin polisi tarafından 'söylenti yaydıkları' gerekçesiyle cezalandırıldığını da söyleyen araştırmacı, polisin Çinli vatandaşlara 'internette yanlış bilgi yaydığını' söyleyerek gözaltı işlemleri yaptığını da ifade etti. Eve, aktivistlerin de yabancı kaynaklardan gelen haberleri sosyal medyada yaymaları hâlinde hapse atılmakla tehdit edildiğini iddia etti.

Çin hükûmetinin önceden bir bildiri yayınlamadan milyonlarca insanı şehirlere hapsedebileceğini ifade eden Eve, Wuhan sakinlerinin gıda, ilaç ya da diğer gerekli şeyleri dahi almaya zamanlarının kalmadığını söyledi. Araştırmacı, halk sağlığını tehdit eden acil durumlarda uluslararası kanunların çok net olduğunu, bu durumlardaki insan hakları kısıtlamalarının orantılı olması ve kanıta dayanması gerektiğini ifade etti.

Uluslararası topluluğun, bu salgının bitmesi için verilen tüm çabaları desteklemesi gerektiğini ifade eden Eve, Corona virüsü salgınının zayiatının da insan hakları olmaması gerektiğini söyledi.

Çin’de basın özgürlüğü olmadığını ifade eden Eve, ön saflarda bulunan ve haber yapmaya çalışan gazetecilerin engellendiğini, gözaltına alındığını ve yaptıkları haberlerin internetten silindiğini de ekledi. Araştırmacı; sivil toplum örgütlerinin, Xi Jinping tarafından bastırıldığını söylerken salgınlar için belirlenecek 'yeni standartların' bunlar olmaması gerektiğini ifade etti.