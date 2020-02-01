Çin'den Tahliye Edilen Vatandaşlar Ankara'ya Ulaştı

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre Çin'den tahliye edilen vatandaşların içinde bulunduğu uçak Ankara'ya iniş yaptı ve Koca Yusuf Operasyonu başarıyla tamamlandı.

Çin'de ortaya çıkan Corona virüsüne karşı dünya genelinde alınan önlemlerin sayısı her geçen gün artırılırken ülkemizin Çin'deki vatandaşlarımızı tahliye etmek için başlattığı Koca Yusuf Operasyonu, Milli Savunma Bakanlığı'ndan gelen açıklamaya göre tamamlandı.

Bilindiği gibi Türkiye, geçtiğimiz günlerde Çin'de bulunan 34'ü Türk toplam 49 kişiyi Wuhan kentinden ülkemize getirmek için Koca Yusuf adı verilen operasyonu başlatmış ve kritik süreç için planlanan adımlar tek tek uygulamaya konulmuştu. Çin'den tahliye süreci tamamlanan kişiler, bugün özel bir uçakla ülkemize ulaşmak üzere hareket etmişlerdi.

Milli Savunma Bakanlığı: 'Koca Yusuf Operasyonu başarılı şekilde tamamlandı'

Bakanlığın Twitter üzerinden yaptığı açıklamada inen uçağa dair bir görsele de yer verildi. Açıklama metni ise şu şekilde: “Koca Yusuf Operasyonu başarılı şekilde tamamlandı. Türk ve dost ülke vatandaşlarını Çin’in Vuhan kentinden alarak Ankara’ya getiren uçağımız yaklaşık 32 saatlik tahliye operasyonunu tamamlayarak Ankara’daki Etimesgut Havaalanına indi"

Yapılan bu açıklamayla birlikte toplamda 32 saat süren zorlu sürecin sonuna ulaşıldığı belirtildi. Elbette bu noktada tamamlanan sürecin tahliye süreci olduğunu belirtelim. Gelen son bilgilere göre bundan sonraki ilk adım, yolcuların ambulanslar aracılığıyla Dr. Ankara Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilmeleri olacak.

Çin'de yapılan kontrollerde herhangi bir Corona virüsü bulgusuna rastlanmayan yolcular, önümüzdeki 14 gün boyunca tek kişilik odalarda karantina altında tutulacaklar. Virüsün kuluçka süresinden dolayı alınan bu önlem, kişilerin sağlık durumunun gerçekten iyi olduğunun anlaşılması için işletilecek. Corona virüsü salgını hakkındaki tüm gelişmeleri anbean takip ederek sizlere aktarıyor olacağız. Kaçırmamak için takipte kalın.