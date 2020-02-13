Çin'deki Corona Virüsü Vakaları, 24 Saatte Yüzde 33 Arttı

Corona virüsü can almaya devam ederken Çin hükümetinden gelen hamleler kafa karıştırıyor. 11 Şubat'ı 12 Şubat'a bağlayan gece, son dönemlerin en düşük seviyesinde ölüm ve vaka artışının yaşandığını söyleyen yetkililer, dün gece ise rakamları ciddi oranda yükselttiler.

Dünyanın ortak gündemlerinden bir tanesi şu sıralar Corona virüsü. İlk olarak Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa bir süre içerisinde de hem Çin'deki diğer şehirlere hem de çok sayıda ülkeye sıçrayan virüs, bugüne dek 1.370 cana mâl oldu. Çin'deki müdahalelerin yetersiz kalışı ve virüsle ilgili aşı ya da tedavi yönteminin henüz olmayışı, Corona virüsünün bilançosunu daha da artırdı.

Çin hükümeti, Corona virüsüyle ilgili çeşitli önlemler almaya çalışırken bir yandan da dünya kamuoyunu aydınlatmaya çalışıyor. Hatta bu konuyla ilgili olarak oluşturulan bir internet sitesi ise Çin hükümetinin onayladığı vaka, ölüm ve kurtulan sayılarını düzenli aralıklarla güncelliyor. Ancak özellikle de son birkaç gündür, Çin hükümetinin onayladığı verilerde bir gariplik olduğu açıkça görülebiliyor.

Çin hükümeti, 11 Şubat tarihinde son dönemlerin en düşük vaka ve ölüm sayısı artışını açıkladı. Hatta bu durum, bazı kesimler tarafından sevindirici bir haber olarak yorumlandı ve Corona virüsünün etkisini yitirmeye başladığını iddia ettiler. Ancak Çin hükümeti, 24 saat içerisinde vakaları yeniden güncelledi ve durumun aslında ne kadar vahim olduğu ortaya çıktı.

Çin hükümetinin son güncellemesi, 24 saatte 14.840 yeni vakanın tespit edildiğini ortaya koydu. Ayrıca sadece 24 saat içerisinde Corona virüsünden kaynaklı olarak hayatını kaybeden kişilerin sayısının 242 olduğu açıklandı. Bir anda patlama yaşayan rakamlar, Çin hükümetinin bir şeyler gizlediğinden şüphe edilmesine neden oldu. Çünkü Corona virüsüne bağlı ölümler günlerdir 100'ü bile bulmamıştı. Ancak bir anda gerçekleşen 242 ölüm, kafaları karıştırdı.

24 saat içerisinde gerçekleşen vaka artışı ve ölümler, Wuhan'a bağlı olan "Hubei"den geliyor. Ülkede büyük bir kaos yaratan yeni veriler, Hubei Sağlık Komisyonu'nu açıklama yapmak durumunda bıraktı. Yapılan açıklamalarda, bir testle teşhis edilen vakaların yanı sıra, klinik ortamda yapılan farklı bir teşhis yönteminin verilere dahil edilmesinin, karşılaşılan vaka sayılarında büyük bir patlamanın yaşanmasına neden olduğu belirtildi.

Son bir günde beklenmedik bir şekilde yükselen vaka sayısı, grafikleri de alt üst etti

Yukarıda görmekte olduğunuz grafik, Corona virüsünün görüldüğü ilk günden beri elde edilen verilere göre oluşturulmuş durumda. Turuncu renkli bölüm, Çin'de görülen vakaları gösterirken yeşil renkli bölüm enfeksiyondan kurtulan kişileri, sarı renkli bölüm ise diğer ülkelerdeki vakaları gösteriyor. Dün itibarıyla yapılan güncelleme, Çin'de görülen vakalarda nasıl bir patlamanın yaşandığını açıkça gözler önüne seriyor.