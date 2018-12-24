Teknoloji devi Apple ve Çin arasındaki sular bir türlü durulmuyor. Geçtiğimiz günlerde bazı iPhone modellerinin satışının yasaklandığı ülkede, şimdi de bazı şirketler markanın ürünlerine boykot uyguluyorlar.

Amerika'nın ve dünyanın en büyük şirketlerinden biri olan Apple'ın, Çin ile yıldızı bir türlü barışmıyor. Zaman zaman dev şirket ve Çin Hükümeti arasında çıkan problemlerden sonra şimdi de ülkede bazı firmalar, Apple ürünlerine boykot uyguluyorlar. Uygulamanın nedeni ise firmaların kendi ülkelerinin ürünü olan Huawei markasına destek vermek istemeleri.

Huawei ile Apple arasında Çin Pazarı'nda oldukça büyük bir rekabet var. Bu rekabete bazı Çinli büyük firmalar da katılarak destek olmaya karar verdiler. Durum öyle bir hal aldı ki bazı şirketler çalışanlarını Apple ürünlerini alırlarsa bonuslarını ödememekle, bazıları çalışanları cezalandırmakla tehdit ettiler. Bazıları ise biraz daha iyimser davranarak, teşvik edici bir yaklaşım ile Huawei ürünlerini alan çalışanlarına, yan haklar vereceklerini açıkladı.

Apple'ın Çin Pazar'ına girebilmek adına zaten farklı düzenlemelere ayak uydurması gerekiyordu. Çin Hükümeti, şirketten güvenlik endişesi ile farklı taleplerde bulunmuştu. Tüm bu düzenlemelerle uğraşan Apple, şimdi de toplu bir boykota dönüşmesinden endişe edilen bu durumla mücadele etmek zorunda kalacak.