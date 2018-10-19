Çin'in Pekin şehrinde yer alan Tsinghua Üniversitesi öğrencileri, Hayalet Avcıları filminden fırlamış gibi görünen bir bisiklet geliştirdiler.

Her ne kadar dört tekerli araçlar için otonom sürüş teknolojisi hayatımızın içine kadar girmiş olsa da; bisiklet gibi sürücüsü herkes tarafından görünen bir aracın kendi kendine gitmesi biraz ürkütü geliyor. Çinli öğrencilerin çalışmasını görünce bize hak vereceksiniz.

Gidon kontrol mekanizmasıyla çalışan bu otonom bisiklet, istenilen hız ayarlarında seyredebiliyor ve herhangi bir bisiklet markasının aracında kolaylıkla çalışabiliyor. Her ne kadar nasıl bir kullanım alanı olacağı konusunda kafaları karıştırsa da oldukça hoş bir icat olduğunu söyleyebiliriz.

Ekibe önderlik eden Profesör Mingguo Zhao şunları söylüyor: "Projemiz bir bisikletin, tıpkı bir insan gibi kendini nasıl dengede tutabileceği üzerinedir. İnsanın bisiklet üzerindeki en temel kontrol mekanizmasını kullanarak bu cihazı geliştirdik. Merkezkaç kuvvetiyle gidonu ve dengeyi kontrol atında tutabiliyoruz. Gelecekte bu sisteme bir de GPS eklemeyi ve bisikletin kullanıcına geri dönmesini sağlamayı düşünüyoruz."