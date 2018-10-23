Çin'de Dünyanın En Uzun Deniz Köprüsü Açıldı

Yaklaşık yirmi milyar dolarlık yatırımla dokuz yılda tamamlanan ve bağlantı yollarıyla beraber 55 kilometre uzunluğunda olan köprü, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping tarafından açıldı. Çarşamba günü halkın kullanımına açılacak olan köprü, Çin'in üç önemli limanını bağlayacak.

Yapımı dokuz yıl süren ve yirmi milyar dolarlık maliyetiyle en pahalı projeler arasında yer alan köprünün uzunluğu, bağlantı yollarıyla birlikte 55 km olarak açıklandı. Daha önce birkaç defa gecikme yaşanan köprünün inşaatı nihayet sonra erdi.

Güvenlik önlemlerinin yetersiz olmasıyla gündeme gelen köprü inşaatında resmi rakamlara göre 18 işçi hayatını kaybetti.

Başkan Xi'nin de katıldığı açılış töreninde Hong Kong ve Macau liderleri de hazır bulundu. Köprünün halkın kullanımına açılmasının ise Çarşamba günü olması bekleniyor.

Bu Köprü Neden Önemli?

Köprü, Güney Çin'in en önemli şehirlerinden üçü olan Hong Kong, Macau ve Zhuhai'nin bağlantısını sağlıyor. Depremlere ve tsunamilere karşı dayanıklı olacak şekilde üretilen köprüde 400 bin ton çelik kullanıldı. Bu kadar çelikle 60 tane Eyfel Kulesi yapmak mümkün.

Köprünün otuz kilometrelik kısmı, Pearl Nehri deltasının üzerinden aşıyor. Gemilerin giriş çıkışlarını engellememek için köprünün 6.7 kilometrelik kısmı su altından geçecek şekilde inşa edildi. Su altı tüneline giriş ve çıkışlar için de birer yapay ada kuruldu.

Köprünün yapılma nedeni ise Çin'in Daha Büyük Körfez Bölgesi projesi. Bu proje Hong Kong, Macau ve dokuz diğer Güney Çin şehrini kapısyor. Bölgenin şu anki nüfusu ise 68 milyon.

Yeni köprü sayesinde Zhuhai ile Hong Kong arası dört saatten 30 dakikaya iniyor.

Köprüden Geçmek İçin İzin

Köprüden geçmek için öncelikle özel izin almak gerekiyor. Bu izinlerde bir kota sistemi uygulanıyor. İzin alan araçlar da ücretsiz geçiş yapamayacak, geçiş ücreti ödeyecek. Köprü üzerinde demiryolu hattı bulunmuyor, ayrıca toplu taşıma da bu köprüden geçmeyecek.

İlk aşamada günde 9200 aracın kullanacağı öngörülen köprü için bu sayı sonradan azaltılmıştı. Bunun sebebi olarak da bölgede kurulan yeni ulaşım ağları gösterilmişti.

Proje Eleştirilerin Odağında

Çin'in bu projesi pek çok farklı eleştiriye maruz kalmış durumda. İşçi ölümleri ve yüzlerce işçinin de yaralanması nedeniyle yerel medya kuruluşları tarafından "Ölüm Köprüsü" eleştirisine maruz kalan köprü için bir eleştiri de çevre konusunda geldi. Bölgedeki deniz yaşamını olumsuz etkileyeceği söylenen köprünün Beyaz Çin Yunusu gibi nadir türlere etkisinin oldukça kötü olacağı söyleniyor.

Masrafını Çıkartabilecek mi?

Çin gibi devasa bir ekonomi için bile 20 milyar dolar büyük para. Her ne kadar Çinli yetkililer köprünün ülke ekonomisine 1.44 trilyon dolarlık katkıda bulunacağını iddia etse de insanların şüpheleri dağılmış değil. Köprüden çok fazla geçiş olmaması nedeniyle köprünün kar etmesinin zor olduğunu belirten bir Çinli hukukçu, bu rakamlara itiraz etti. BBC Çin'in yaptığı tahmine göre köprünün yıllık geliri 86 milyon dolar olacak. Bu paranın da üçte biri köprünün bakım onarım masraflarına gidecek.

Bazı otoriteler köprünün asla kar etmeyeceğini söylerken, bazı kişiler de köprünün sembolik olduğunu ve ana kara ile Hong Kong'un bağlı olduğunun sembolü olduğunu söylüyor.

Köprünün bir videosunu aşağıda bulabilirsiniz.