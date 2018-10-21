Çin'de Eriyen Buzullar Araştırmacıları Endişelendiriyor

Çin'in güneyinde bulunan 4.570 metrelik dev buzul, araştırmacıları oldukça endişelendiriyor.

Her yıl milyonlarca insan Antarktika ve Grönland'dan sonra dünyanın en büyük üçüncü buzuluna sahip Çin'deki Baishui bölgesini ziyaret ediyor. Fakat iklim değişikliği nedeniyle eriyen buzullar araştırmacıları korkutmaya başladı.

Asya'nın en büyük 10 nehri arasında olan Yangtze, Yellow, Mekong, ve Ganges nehirleri, bu buzullardan besleniyor. Eriyen buzullar özellikle Vietnam ve Afganistan'da bulunan insanları bir hayli tedirgin ediyor. Araştırmacılara göre buzulların erimesiyle birlikte ortaya çıkan büyük kütleli sular, bu nehirlerle birlikte okyanusa boşalacak ve yerleşim yerlerini tehdit edecek.

Journal of Geophysical Research dergisinin 2018 raporuna göre Baishui bölgesinde bulunan bu büyük buzulun kütlesinde yuzde 60 oranında azalma meydana geldi ve buzulun boyu yaklaşık 250 metre kısaldı.

Devletlerarası İklim Değişikliği Paneli tarafından hazırlanan yeni bir rapora göre, dünyadaki sıcaklık ortalama 1 santigrat derece daha yükseldi ve hala artması bekleniyor. Bu sıcaklık artışı dünya genelindeki buzulların yüzde 28 ile 44 arasında erimesine neden olacak.