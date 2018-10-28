Çin'in ürettiği otonom traktör, tarım sektörüne büyük kolaylıklar sağlayacak.

Teknolojinin gelişmesi ile birlikte birçok alanda teknolojinin yararlarından faydalanıyoruz. Tarım alanındaki son gelişme ise traktörler yönünde. Otomasyon teknolojisini traktörlerle buluşturan Henan Akıllı Tarım Araçları İnovasyon Merkezi, tarımdaki insan gücünü daha da azaltacak.

Çin’de geliştirilen elektrikli otonom traktör Luoyang’da tanıtıldı. Bünyesinde barındırdığı sensörler sayesinde traktör kendi başına hareket edebiliyor ve engelleri tespit edebiliyor. Bunların yanı sıra arazideki bitkilerin durumlarını da analiz edebiliyor.

Hakkında çok fazla bilgi paylaşılmamış olsa da traktör arazinin bir haritasını çıkarıp sürücüsüz olarak araziyi gezebiliyor. Aynı zamanda topladığı verileri de bulut aracılığıyla çiftçilerle paylaşabiliyor. Bu sayede çiftçiler arazisindeki tüm mahsullerin takibini kolayca yapabiliyorlar. Traktör kendi batarya seviyesini de kontrol ediyor. Bataryasının azalması durumunda da otomatik olarak şarj istasyonuna gidip kendini şarj ediyor ve işine devam ediyor.