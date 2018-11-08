Çin'de bulunan bir okulun müdürleri, okulun bilgisayarlarını Ethereum madenciliği yapmak için kullanınca polis memurları tarafından gözaltına alındı.

Hong Kong merkezli basın kuruluşu HK01'in haberine göre Çarşamba günü; Hunan'da bulunan Puman Ortaokulu'nun bilgisayarlarından, son aylarda, hatta ve hatta tatil günlerinde, normalde gelmesi gerekenden çok daha fazla ses geldiği anlaşılmış. Okulun bilişim servisleri ise bu süreçte oldukça büyük bir yavaşlama sergilemiş. Ayrıca okulun toplam elektrik gideri son aylarda iki katına çıkmış.

Okulun müdürü ise yükselen elektrik faturalarının sebebini sıcak günlerde okuldaki öğrencileri rahatlatmak için kullanılan hava soğutma sistemleri (klimalar) olarak açıklamış. Yapılan araştırmalar sonucundaysa, Puman Ortaokulu'nun müdürü Lei Hua'nın ve müdür yardımcısı Wang Zhipeng'in, okulun ana sistemine ait 9 bilgisayara Ethereum madenciliği yapma amacıyla program yüklediği ve bu sayede toplamda 7.000$'dan fazla gelir elde edildiği ortaya çıkmış.

Okulun müdürü Lei Hua, kripto para madenciliği sistemini önce evinde kurmuş; ancak elektrik giderlerinin aşırı derecede artması sebebiyle bu işten vazgeçmiş. Daha sonra kripto para madenciliğini okulun bilgisayarlarıyla yapmaya başlayan Lei Hua, okula fazladan elektrik masrafı olarak 2.163 dolar zarar ettirdi.

Tüm bu olayların ardından Puman Ortaokulu'nun müdürü Lei Hua'nın görevine son verildi ve Çin Komünist Partisinden atıldı; müdür yardımcısı Wang Zhipeng ise yalnızca uyarı aldı.