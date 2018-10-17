Çin'deki Hava Kirliliği Yüzde 20 Oranında Azaldı

Çin'in son üç yıldaki hava kirliliği konusunda yapılan ilk detaylı analiz, partikül konsantrasyonlarındaki kirliliğin %20 oranında azaldığını ortaya koydu.

Leeds Üniversitesi tarafından yapılan bir çalışmada Çin'deki 1600'den fazla lokasyondan ölçümler incelendi ve bölgelerin yüzde 50'sinden fazlasında büyük bir hava kirliliği oluşturan kükürt dioksit ve ince parçacık konsantrasyonlarında önemli bir düşüş gösterdiği bulundu.

Ekip, 2015'ten 2017'ye kadar saatlik olarak azot dioksit, kükürt dioksit, ozon ve 2.5 μm'den küçük parçacıkların (PM2.5) oluştuduğu kirliliğin verilerini kullandı.

Saatlik veriler, aylık ortalamaları hesaplamak ve Çin'in hangi bölgelerinin en yüksek ve en düşük konsantrasyonlara sahip olduğunu bulmak için kullanıldı. Ekip 2015 - 2017 yılları arasında PM2.5 seviyesinin yılda yüzde 7.2; kükürt dioksit seviyesinin ise yılda yüzde 10.3 azaldığını ortaya koydu. Buna karşılık ozon seviyesi yıllık olarak yüzde 5 arttı.

Leeds Üniversitesi'ndeki Dünya ve Çevre Okulu'ndaki profesörlerden ve çalışmanın ortak yazarlarından olan Dominick Spracklen, konu hakkında şu açıklamalarda bulundu: "Hızlı ekonomik büyümeler ve emisyonlardaki ciddi artışlar, Çin genelinde oldukça büyük hava kalitesi sorunlarına yol açtı. Hava kirliliğinin en tehlikeli parçalarından biri de insan saçından daha ince olan partiküller. Bu partiküller ciğerlere nüfuz ederek ciddi sağlık komplikasyonlarına sebep olabiliyor. Çin'de ise her yıl 1 milyondan fazla kişinin ölüm sebebi bu."

Araştırmanın başyazarı ve Leeds Üniversitesi araştırma görevlilerinden biri olan Ben Silver, "Çalışmamız, Çin genelinde hava kirliliğinde çok hızlı ve kapsamlı değişiklikler olduğunu gösterdi. Özellikle son birkaç yılda ince partikül seviyelerindeki düşüşü görmek, oldukça cesaret verici" dedi.

Gelecekte Çin'in hava kirliliği konusundaki politikalarının doğru yolda devam edip etmediğini, araştırmalardan yeni sonuçlar geldikçe göreceğiz.