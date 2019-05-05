Çin'deki Oyuncu Nüfusu ABD'nin Toplam Nüfusunu Geçmek Üzere

Oyun dünyasının en hızlı büyüyen lokasyonlarından biri olan Çin, PC platformundaki olağanüstü ilerlemeyle birçok ülkenin toplam nüfusunu bile arkasında bırakmış durumda.

Oyun dünyası için büyük bir bölge olan Çin, giderek büyüyen oyuncu nüfusuyla diğer ülkelerin nüfuslarına kafa tutmaya başladı. 2023'te 354 milyon PC oyuncusu barındırması beklenen Çin'in bu sayede birçok ülkenin toplam nüfusunu geride bırakmış olacak.

İstatistik şirketi Niko Partners'in raporuna göre, Çin'deki oyun pazarı 2001'den beri durmadan büyüdüğünü ve pazar değerinin de 100 milyon doları geçtiğini belirtti. Niko Partners, 2018'de ABD'nin tüm konsollar ve PC de dahil olmak üzere 30,4 milyar dolar gelir elde ettiğini belirtti.

ABD'nin istatistiğini Çin ile kıyasladığımızda ise büyük resim ortaya çıkıyor. ABD'nin tüm platformlardaki toplam geliri 30,4 milyar dolar iken Çin'in sadece PC platformunda elde ettiği gelir 15,2 milyar dolar oldu. Durumu daha iyi anlamanız için aşağıdaki istatistiklere göz atmanızı öneririz.