Çin'de Bir Demiryolu, Flash Desteğinin Sona Ermesiyle Çöktü

Çin'in Dalian kentindeki demiryolu ağı, Adobe'un Flash desteğini sonlandırmasının ardından 20 saat boyunca hizmet veremedi. İlginç bir şekilde bunca yıldır Flash'la çalışan demiryolu ağı, yine garip bir çözümle tekrar ayaklandı.

Adobe, 1996 yılında bilgisayar kullanıcılarının hizmetine sunduğu Flash Player desteğini 2021 yılına girdiğimiz gün kesmişti. 31 Aralık 2020 itibariyle kullanılamaz hale gelen Flash Player, beraberinde pek çok anıyı da götürdü. Bugünse Adobe Flash Player'ın desteğinin kesilmesinden beklenmedik bir şey etkilendi.

Çin'in kuzeyinde bulunan Dalian şehrinde demiryolu ulaşımını tercih ederek işlerine veya gitmesi gereken yerlere giden birçok insanın planları aksadı. Bunun nedeniyse şehirdeki demiryolu sisteminin Flash'la çalışıyor olmasıydı. Evet, şehrin koskoca demiryolu ağı, çocukluğumuzda bize efsane anlar yaşatan oyunların ve animasyonların geliştirildiği Flash'la çalışıyordu.

Flash'la çalışan demiryolu olur mu demeyin:

Elbette Flash yalnızca ufak tefek oyunlardan ibaret değildi. Yıllardır en popüler video platformu olan YouTube bile 2015 yılına kadar Flash kullanıyordu. Yine de bu durum, her gün binlerce insanı bir yerden bir yere götüren demiryolu sisteminde Flash kullanılmasının garipliğini ortadan kaldırmaya yetmiyor.

Hikâyemize gelecek olursak Adobe, Flash tabanlı içeriklerin çalışmasını artık desteklememeye başlayınca geçtiğimiz salı günü Dalian'daki demiryolu ağında aksama yaşandı. Bu aksama tam 20 saat sürdü. Demiryolu teknisyenleri, Flash ile çalışan ağı yeniden ayaklandırsa da bunu başarma şekilleri de ayrı bir hikâye.

Teknisyenler, 20 saat süren aksamanın üstesinden gelebilmek için demiryolu yönetim sistemini daha modern bir koda sahip başka bir sistemle değiştirmediler. Bunun yerine Flash'ın daha eski ve korsan bir versiyonunu demiryolu sistemine yüklediler. Koca şehrin demiryolu ağı, eski Flash sürümünün yüklenmesiyle yeniden ayaklandı.

Tabii bu olayın ardından internet dünyası, demiryolundan sorumlu kişilerin 2017'den bu yana bilinen Flash desteğinin sona ereceğini nasıl daha önce duymadıklarını sorgulamaya başladı. Flash desteğinin bitmesiyle başlayan sorun, eski Flash sürümünün yüklenmesiyle "çözüme" kavuşturuldu.