Çin: Dinlenmekten Endişe Ediyorsanız Huawei Kullanın

Çinli casusların Başkan Trump'ın iPhone'unu dinlediği iddiaları üzerine açıklama yapan bir Çinli yetkili, iPhone'ların dinlenmesinden endişe ediyorlarsa Huawei kullansınlar dedi.

Çin ile ABD arasındaki siyasi ve ekonomik gerilim devam ederken Birleşik Devletler’in komplo teorileri, Çin için bir alay konusu olmaya devam ediyor. Dünyanın en prestijli gazetelerinden biri olan New York Times, dün yayınladığı bir haberde Çinli casusların ABD Başkanı Donald Trump’ın iPhone’u ile yaptığı görüşmeleri dinlediğini iddia etmişti.

Bu iddialara Çin cephesinden yanıt gecikmedi. Çin Dışişleri Bakanlığı’nın bilgi departmanının resmi sözcüsü olan Hua Chunying, ‘’iPhone’ların dinlenilebiliyor olmasından endişeleniyorlarsa Huawei kullanabilirler.’’ diyerek hem iddialarla alay etmiş oldu, hem de Huawei’nin Çin’de casusluk yaptığı iddialarına göndermede bulundu.

Çin, söz konusu casusluk haberlerinin gerçek dışı olduğunu dile getirmeye devam ediyor. Hua Chunying, casusluk iddiaları ile ilgili olarak, ‘’Bu haberleri gördüğümde Amerika’da En İyi Senaryo Oscar’ı ödülü kazanmak için uğraşanların olduğunu hissediyorum.’’ diyerek Huawei ve casusluk iddialarını reddetti.