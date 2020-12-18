Çin, Dünyanın En Büyük Radyo Teleskobunu Yabancılara Açacak

Çin, 500 metrelik çapıyla dünyanın en büyük radyo teleskobu olan FAST'i uluslararası bilim insanlarının kullanımına açacağını açıkladı. 2021 yılından itibaren Çin, bilim insanlarının taleplerini kabul etmeye başlayacak.

Geçtiğimiz günlerde dünyanın en büyük radyo teleskoplarından birisi olan Arecibo Gözlemevi, terk edilişini takip eden birkaç günün ardından beklendiği şekilde çökmüştü. Kimsenin yaralanmadığı olay sonrasında gözlemevi haliyle kullanılamaz hale gelmiş ve 57 yıllık tarihine veda etmişti.

Gökbilimciler için sayısız çalışmada kullanılan Arecibo Gözlemevi'nin çöküşünün ardından bugün Çin'den yeni bir haber geldi. Çin, dünyanın en büyük radyo teleskobu "Beş yüz metre açıklıklı Küresel Radyo Teleskobu'nun (Five hundred meter Aperture Spherical Telescope – FAST)" uluslararası bilim insanlarının kullanımına açacağını açıkladı.

FAST, yabancı bilim insanlarının kullanımına açılacak:

Çin'in FAST teleskobu, 2016 yılında inşasının tamamlanmasıyla birlikte Arecibo Gözlemevi'nin dünyanın en büyük teleskobu unvanını ele geçirmişti. FAST'ın operasyonlarını ve gelişim merkezini denetleyen Wang Qiming, yaptığı açıklamada teleskobun uluslararası topluluğa açık olduğunu belirtti. Fransa merkezi haber sitesi AFP'nin haberine göre Çin, 2021 yılından itibaren yabancı bilim insanlarının teleskobu kullanma taleplerini kabul etmeye başlayacak.

500 metrelik bir çapa sahip olan FAST, Arecibo Gözlemevi'ndeki teleskoptan daha büyük olmakla birlikte aynı zamanda bu teleskoptan daha da hassas olmasıyla biliniyor. Teleskop, Arecibo'ya göre 3 kat daha fazla hassasiyete sahip. Teleskobun etrafındaki 5 kilometrelik alan "radyo sessizliği" alanı olarak belirlenmiş durumda. Bu alanda telefon veya bilgisayar kullanımı yasak.

FAST gibi devasa radyo teleskopları, evrendeki radyo dalgalarının kaynaklarını belirlemek için antenler ve radyo alıcıları gibi ekipmanlarla donatılmış durumdalar. Bu ekipmanlar aynı zamanda evrene radyo sinyalleri göndermek ve hatta radyo ışıklarını güneş sistemindeki objelerden yansıtmak için de kullanılabiliyor.