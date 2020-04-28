'Çin, Evlere Güvenlik Kamerası Yerleştiriliyor' İddiası

Çin Halk Cumhuriyeti'nin COVID-19 ile mücadeleyi bahane ederek evlerin kapılarına ve hatta bazen evlerin içlerine güvenlik kamerası yerleştirdiği iddia ediliyor. CNN'in iddiasına göre geçtiğimiz iki ay içerisinde Çin'in birçok bölgesinde bu uygulama hayata geçirildi.

Koronavirüs salgınıyla mücadelede devletlerin uyguladıkları yöntemler tartışmalara neden olmaya devam ediyor. Son olarak ABD medyası, Çin Halk Cumhuriyeti'nin bazı bölgelerinde yetkililerin evlerin kapılarına; hatta içlerine güvenlik kameraları yerleştirdiklerini ileri sürdü.

CNN'de yer alan ve sosyal medya gönderileriyle kişisel tanıklıklara dayandırılan habere göre güvenlik kameralarının evlerin içine kadar girmesinin sebebi, COVID-19 hastalarının kısıtlama kurallarına uyup uymadığını denetlemek. İddialara göre bu uygulama, yaklaşık iki aydır devam ediyor. Şubat ayında Weibo'da yayınlanan bir gönderiye bakılırsa Nanjing yönetimi, yerleştirilen kameraların personelleri hastalığa maruz kalmaktan koruduğunu ve iş verimliliğini artırdığını söyleyerek uygulamayı savunuyor.

Birçok kentte benzer uygulamalar var:

Pekin'de yaşayan İrlanda asıllı Ian Lahiffe, Çin'in güneyine yaptığı bir seyahatin ardından yaşadığı yere döndüğünde apartmanında bir güvenlik kamerası bulmuş. Bunun ne derece 'yasal' olduğunu bilmediğini kaydeden Lahiffe, uygulamayı 'gizliliğin aşılması' olarak nitelendiriyor. Lahiffe, ailesiyle birlikte Pekin'deki karantina önlemleri kapsamında 2 hafta boyunca evinde kalmak zorundaydı.

Çin devlet televizyonu CCTV'nin verilerine göre 2017 itibarıyla Çin'de 20 milyonun üzerinde güvenlik kamerası bulunuyordu. Bazı verilere göreyse 2018 yılı itibarıyla Çin'deki güvenlik kamerası sayısı 349 milyona ulaşmıştı. Çin Halk Cumhuriyeti yönetimi, COVID-19 ile mücadele kapsamında dijital 'sağlık kodu' uygulamasıyla insanların hareketlerini kontrol etmeye ve kimlerin karantinaya alınacağına karar vermeye çalışıyor.

Nanjing'in yanı sıra Hubei eyaletindeki Wuchongan bölgesinin yönetimi de karantina altına alınan hastaları 24 saat gözetlemek için güvenlik kamerası kullanıldığını söylüyor. Changchun kentinin Chaoyang bölgesindeki güvenlik kameralarının da insan hareketini algılayabilecek türdü yapay zekâyla donatıldığı belirtiliyor.