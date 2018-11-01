Birleşik Devletler ile büyük bir rekabet içinde olan Çin, Pasifik ötesindeki hasmının en güçlü silahlarından olan F-35 ve F-22'leri 100 kilometre öteden tespit ve takip edebilecek kuantum radarı üretmeyi başardığını duyurdu.

Dünyanın yeni süper gücü olma yolunda adım adım ilerleyen Çin, başlangıcını 2016 yılında yaptığı kuantum radarı projesi için bir prototip üretmeyi başardıklarını açıkladı. Söz konusu kuantum radarı, günümüzde kullanılan radarlara göre oldukça gelişmiş özelliklere sahip. Bu nedenle henüz prototip aşamasında olmasına rağmen büyük önem taşıyor.

Birleşik Devletler medyasında yer alan habere göre geliştirilen kuantum radarı, ABD Hava Kuvvetleri’nin en önemli saldırı güçlerinden F-35 ve F-22 uçaklarına karşı kullanılabilecek. Geliştirilen kuantum radarı, bu uçakları 100 kilometre mesafeden tespit edebilecek, gerekli görüldüğü takdirde ise takip edebilecek.

Küresel üretimdeki payı nedeni ile ekonomik anlamda günden güne güçlenen Çin, bu gücünü askeri gelişimi ile de sürdürmek istiyor. Gizli bir proje olan DARK SWORD drone, PTERODACTYL I insansız hava aracı, J-20 hayalet uçağı, DF-21D balistik füze ve SHENLONG uzay uçağı, Çin’in askeri gücünü artırma çalışmalarındaki en önemli projeleri olarak dikkat çekiyor.