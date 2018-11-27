Çin'den Genetiği Değiştirilen Bebek İddiasına Soruşturma

Bilim dünyası Çinli bilim insanlarının 2 bebeğin genetiğini değiştirerek dünyaya getirdiği iddiası ile çalkalanırken, Çin hükümeti düğmeye bastı.

Dün sizlerle, Çin'de bilim insanlarının CRISPR teknolojisini kullanarak iki bebeğin embriyosundaki genetik kodu değiştirdiği ve HIV, çiçek hastalığı ve koleraya dayanıklı bebekler dünyaya getirdikleri iddiasını paylaşmıştık.

Dünden beri bilim dünyasında deprem etkisi yaratan bu olay, Çin hükümetini de harekete geçirdi. Bilim dünyasından gelen, 'bebeklerin üzerinde deney yapılmasının korkunç bir suç olduğu' yönündeki tenkitlere Çin hükümeti derhal soruşturma başlatarak yanıt verdi. Pekin'deki Ulusal Sağlık Komisyonu, genetik tasarım deneylerinin kabul edilemez olduğuna ve yasalar ışığında insan sağlığını korumakla yükümlü olunduğuna değindi.

Crispr/Cas9 yöntemiyle embriyosunda manipülasyon yapılan iki bebeğin, AIDS hastalığına yol açan HIV virüsüne karşı bağışıklık kazanacak şekilde genetim kodlarının değiştirildiği iddia edilmişti. Konuyla ilgili bir kınama da Alman Etik Konseyi Başkanı Peter Dabrock'tan geldi.

Toplamda 122 araştırmacı tarafından imzalanan bildiriyi basınla paylaşan Dabrock şunları söyledi: "İnsan üzerinde sorumsuzca yapılmış bir deneyden söz ediyoruz. Bu aşamada insan üzerinde genetik deney yapılmasının en sert dille eleştirilmesi gerekir. Deney, Çin'in bilim alanındaki uluslararası itibarını zedelemektedir."