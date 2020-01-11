Çin, 2020'ye Gizemli Bir Roket Kalkışıyla Başladı

Çin, 2020 yılının ilk roket kalkışı olan Long March 3B kalkışı hakkında yeteri kadar bilgi vermedi ve bu, medyada bazı iddialara neden oldu. Bazı analistler roketin gönderdiği uydunun askeri amaçlarla kullanılacak olduğunu ve bu yüzden ülke tarafından yeterli açıklama yapılmadığını iddia ediyor.

2020 yılında gerçekleştirilen ilk roket kalkışı Çin’in uzay ajansı tarafından gerçekleştirildi. Roketin kalkış amacı ve taşıdığı yük konusunda bir gizem ortamı oluştu. Devletlere bağlı medya ve bağımsız analistler tarafından roketin kalkış amacı hakkında birçok farklı iddiada bulunuldu.

Çin medyası, Salı günü bölgenin saatine göre 23.20’de, Çin’in güneybatısında bulunan Sichuan bölgesindeki Xichang Uzay Merkezi’nden kalkış gerçekleştiren bir Long March 3B roketinin uzaya uydu bıraktığına dair açıklama yaptı.

Çin medya organı CCTV’nin yayınladığı görüntüler, roketin gece vakti yapılan kalkışını gösteriyor. Medyanın söylediğine göre roket, Dünya’nın 36 bin kilometre uzağında bulunan sabit yörüngeye gönderildi.

İşte Çin’in gizemli roket kalkışına ait görüntüler:

Çin Roket Bilimi ve Teknolojisi Şirketi, kendi resmî sitesinde görevin başarıyla tamamlandığını belirtti. Görev dahilinde fırlatılan uydu, bir yerden bir yere aktarılan verinin aktarılma hızına dair testlerde kullanılacak. CCTV kanalında yapılan açıklamalara göre uydu, veri hacmi testleri için kullanılmanın yanı sıra iletişim, radyo, televizyon ve veri aktarımı gibi farklı işlevlerde de ülkeye katkı sağlayacak.

Uydunun askeri işlevlerde kullanılacak olduğu iddia ediliyor

Çin’in genelde fırlattığı uydular hakkında kapsamlı bir şekilde açıklamalar yapıyor olması, ancak ülkenin son fırlatılan uydu sonrasında sessiz kalmış olması analistlere bu görevin askeri amaçlarla yapıldığı fikrini düşündürtüyor. 2017 yılında aynı uydu serisinden olan TJS 2 uydusu fırlatıldığında görev hakkında spesifik bir açıklamada bulunulmamıştı. Analistler o zaman da uydunun füze tespit etme gibi askeri işlevlere sahip olduğunu ileri sürmüşlerdi, ancak bu kanı onaylanmamıştı.

2019 yılını roket fırlatma açısından yoğun geçiren, bazı fırlatmaların arasında sadece saatler olan Çin’in 2020 yılında uzaya 40’tan fazla uydu göndermesi bekleniyor.